Schüsse in nordhessischem Aldi – Polizei meldet zwei Tote

In Nordhessen wurden zwei Tote in einem Lebensmittelmarkt aufgefunden. Vorher sollen Schüsse gefallen sein, wie die Polizei berichtet. Die Hintergründe sind unklar.

Im nordhessischen Schwalmstadt ist es zu einer Bluttat gekommen: In einem Aldi Nord in der Wierastraße im Stadtteil Treysa fielen Schüsse, danach wurden zwei Menschen in dem Lebensmittelmarkt tot aufgefunden. Das berichtete die Polizei in Homberg (Efze). Schwalmstadt liegt auf halber Strecke zwischen Kassel und Marburg.

Schüsse in Lebensmittelmarkt: Mann erschoss wohl Frau und sich selbst

Laut der Polizei sollen die Schüsse um kurz nach 13 Uhr gefallen sein. Die Polizei gibt an, in der Folge mit starken Kräften vor Ort gewesen zu sein. Es bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung. "Die Hintergründe der Tat sind derzeit nicht bekannt. Die Polizei ist mit starken Kräften vor Ort", erklärte ein Polizeisprecher. Auch um wen es sich bei den Toten handelt, war zunächst unklar.

Die HNA berichtet, dass eine Zeugin von einem Man berichtet, der eine Frau verfolgt habe. Als diese laut um Hilfe geschrien habe, soll er sie und dann sich selbst erschossen haben. Die Zeugin sagte demnach aus, dass es sich zunächst angehört habe, als sei ein Glas zerbrochen. Daher hatten viele Kundinnen und Kunden des Ladens die Tat zunächst nicht mitbekommen.

Lesen Sie dazu auch