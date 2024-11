Schwere Turbulenzen in Antalya: Russisches Flugzeug legt Bruchlandung hin und fängt Feuer

Technologische Fortschritte, strenge Wartungsstandards und umfassende Schulungen: Die Sicherheit von Flugreisen ist heute so hoch wie nie zuvor. Flugzeugunglücke sind daher äußerst selten, auf dem Flughafen der türkischen Küstenstadt Antalya ging ein solches nun jedoch glimpflich aus:

Flugzeugunglück in Antalya: Maschine aus Russland fängt Feuer

In der Nacht auf Montag (25. November) geriet ein russisches Passagierflugzeug nach einer harten Landung am Flughafen von Antalya in Brand. Die 87 Passagiere und vier Besatzungsmitglieder der Maschine konnten jedoch wie durch ein Wunder unverletzt gerettet werden.

Suat Seyitoglu, Leiter des Grenzschutzes, bestätigte der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu, dass alle Insassen in Sicherheit gebracht wurden. Die Ursache des Brandes war offenbar das linke Triebwerk des Suchoi Superjets 100, das kurz nach dem Aufprall Feuer fing.

Bruchlandung in Antalya: Feuerwehr und Evakuierung rettet Leben

Die Maschine der russischen Fluggesellschaft Azimuth startete aus der Schwarzmeer-Stadt Sotschi und hatte bei ihrer Landung mit schwierigen Wetterbedingungen zu kämpfen. Starker Wind ließ die Maschine unsanft auf der Landebahn aufschlagen, was den Brand vermutlich auslöste.

Veröffentlichte Videoaufnahmen in Netzwerken wie X zeigen, wie die Flughafen-Feuerwehr der Mittelmeer-Stadt den Flugzeugbrand relativ zügig löschen konnte. Die Flugzeuginsassen wurden parallel dazu über die Rettungsrutschen in Sicherheit gebracht.

In der Folge wurden weitere Flugverbindungen vom Flughafen Antalya auf benachbarte türkische Flughäfen umgeleitet, bis die Landebahn wieder frei war.

Suchoi Superjet 100: 2019 kam es zu einem tödlichen Unglück in Moskau

Der Vorfall wirft erneut ein Licht auf den Suchoi Superjet 100, einen in Russland entwickelten Flugzeugtyp, der in der Vergangenheit wiederholt durch technische Probleme auffiel. Die Fluggesellschaft Azimuth mit Sitz in Krasnodar setzt nach eigenen Angaben 20 Maschinen dieses Typs ein.

Im Mai 2019 kam es mit einem baugleichen Modell bereits zu einem schweren Flugzeugunglück, als eine von der Aeroflot eingesetzte Suchoi Superjet 100 bei einer Bruchlandung in Moskau in Flammen aufging. Damals befanden sich 78 Menschen an Bord, von denen 41 ihr Leben verloren.

Auch bei US-Hersteller Boeing gerät das Thema Sicherheit immer wieder in die Schlagzeilen: