Krieg in der Ukraine

vor 40 Min.

Was sind schwere Waffen? Definition und Problemstellung beim Krieg in der Ukraine

Schwere Waffen sind derzeit in aller Munde. Die Frage: Soll Deutschland schwere Waffen in die Ukraine liefern, oder nicht? Wir erklären, was schwere Waffen sind – und wie die Problemstellung aussieht.

Von Lukas von Hoyer

