In der Silvesternacht sind in Frankfurt am Main mehrere Menschen durch Feuerwerkskörper verletzt worden. Es gebe dazu mehrere Mitteilungen, hieß es um Mitternacht auf der Plattform X von der Polizei. Die appellierte an die Vernunft der Feiernden und mahnte zu einem verantwortungsbewussten Umgang mit dem Feuerwerk. Nähere Angaben konnte ein Sprecher zunächst nicht machen.

