"Sing meinen Song" 2023: Sendetermine, Sendezeit und alle Infos zu Staffel 10

"Sing meinen Song" läuft aktuell mit Staffel 10 bei Vox. Wir haben alle Informationen rund um Sendetermine & Sendezeit für Sie.

" Sing meinen Song" ist nicht mehr von den TV-Bildschirmen wegzudenken. Der Sender Vox präsentierte in den vergangenen neun Jahren bereits das Tauschkonzert. Das Konzept ist ganz einfach: Verschiedene Musiker und Musikerinnen aus den unterschiedlichsten Richtungen bieten ihre eigenen Songs zum Tausch an, damit neue Versionen der Lieder entstehen können. In der vergangenen Staffel waren z.B. folgende Künstler mit von der Partie: Clueso, SDP, Lotte, Elif uvm. Der Gastgeber der letzten beiden Staffeln war der Musiker Johannes Oerding. Gedreht wurde die Show erstmals seit der Corona-Pandemie wieder im Ausland, nämlich in Südafrika.

2023 läuft nun bereits die 10. Staffel von "Sing meinen Song". Sie wollen wissen, ab wann Sie erste Ausgabe ansehen können und wann genau die Sendung im TV laufen wird? Wir haben alle Informationen rund um Sendetermine von "Sing meinen Song" 2023.

"Sing meinen Song" 2023, Staffel 10: Wann war der Start?

Die neueste Ausgabe von "Sing meinen Song" gab es seit dem 25. April 2023 beim Privatsender Vox zu sehen. Die Zuschauer und Zuschauerinnen konnten sich seitdem jede Woche auf eine neue Ausgabe der Gesangssendung freuen. Am Mittwoch, 13.06.23, war das große Finale und damit die letzte Folge der neuen Staffel zu sehen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: wetter.com

Sendetermine und Sendezeit von "Sing meinen Song" 2023

Das sind alle Sendetermine von "Sing meinen Song" Staffel 10 in der Übersicht:

Folge 1 am 25.04.2023: Stefanie Kloß /Silbermond

/Silbermond Folge 2 am 02.05.2023: LEA

Folge 3 am 09.05.2023: Montez

Folge 4 am 16.05.2023: Clueso

Folge 5 am 23.05.2023: Alli Neumann

Folge 6 am 30.05.2023: Nico Santos

Folge 7 am 06.06.2023: Johannes Oerding

Folge 8 am 13.06.2023: Duette

Wer ist der Gastgeber der 10. Staffel von "Sing meinen Song" 2023 ?

Zu "Sing meinen Song" werden die Künstler jedes Jahr von einem Gastgeber eingeladen. In den letzten zwei Jahren begrüßte Johannes Oerding die Musiker und Musikerinnen in Südafrika. Auch 2023 wird Oerding wieder die Moderation von "Sing meinen Song" übernehmen. Geboren wurde Johannes Oerding am 26. Dezember 1981 in Münster. Bis dato veröffentlichte der Sänger bereits sechs Studioalben. Auch im TV war Johannes Oerding bereits zu sehen. Neben "Sing meinen Song", nahm Johannes Oerding auch bei der Musiksendung "The Voice of Germany" 2021 als Coach teil und konnte sogar den Sieg mit seinem Talent einfahren.

Lesen Sie dazu auch

Wer sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von "Sing meinen Song" in Staffel 10?

Das sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei der 10.Staffel "Sing meinen Song" 2023: LEA, Nico Santos, Stefanie Kloß, Johannes Oerding (v.o.l.), Montez, Alli Neumann, Clueso (v.ul.l.) Foto: RTL/Calvin Müller/Christoph Köstlin/Andreas Jan Nowak/Thomas Leidig/Pascal Behring/Stephie Braun/Sebastian Felsen

Alle Teilnehmer von "Sing meinen Song" wurden schon vor geraumer Zeit bekannt gegeben. Einige bekannte Gesichter werden in der Jubiläumsstaffel von "Sing meinen Song" 2023 wieder dabei sein: SILBERMOND-Frontfrau Stefanie Kloß, Singer-Songwriterin LEA sowie die Sänger Clueso und Nico Santos. Neu dabei sind Songwriter und Rapper Montez sowie Schauspielerin und Indie-Pop-Sängerin Alli Neumann.

Wie läuft die Übertragung der Staffel 10 von "Sing meinen Song"?

Die Übertragung von "Sing meinen Song" 2023 liegt wieder in den bewährten Händen von Vox - dort läuft die Show ganz konventionell im linearen TV-Programm. Auch für die Wiederholung der Show ist eine Abspielmaschine der Sendergruppe zuständig, nämlich RTL+. Dort sind alle Folgen noch sieben Tagen nach der Erstsendung gratis abrufbar, danach allerdings braucht man ein kostenpflichtiges Abo des Streaming-Dienstes. RTL+ hat unter anderem den Vorteil, dass man ab Nummer 2 alle Folgen des Tauschkonzerts schon sieben Tage vor dem jeweiligen Sendetermin verfolgen kann.