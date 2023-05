"Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" 2023: Nico Santos im Porträt

"Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" ging am 25. April 2023 mit Staffel 10 auf Sendung, und Nico Santos ist als Teilnehmer dabei. Alle wichtigen Infos über den Sänger und Songwriter bekommen Sie hier im Porträt.

" Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" feiert Geburtstag. Die Musik-Event-Reihe kehrte am 25. April 2023 mit neuen Sendeterminen der 10. Staffel auf den Vox-Bildschirm zurück. Popsänger und Songschreiber Johannes Oerding wird nun schon zum dritten Mal als Gastgeber durch die Tauschkonzert-Abende führen. Diese Künstlerinnen und Künstler bei "Sing meinen Song" wollen mitfeiern und dem runden Geburtstag sozusagen ihr Ständchen offerieren: Silbermond--Frontfrau Stefanie Kloß, Singer-Songwriterin LEA, Sänger Clueso, Songwriter und Rapper Montez sowie Schauspielerin und Indie-Pop-Sängerin Alli Neumann. Auch Nico Santos ist dabei - wir stellen Ihnen den Chartstürmer in diesem Porträt vor.

Nico Santos bei "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert": Ein Steckbrief

In unserem Steckbrief finden Sie alle wichtigen Details zu Nico Santos auf einen Blick:

Name: Nico Wellenbrink

Alter : 30 Jahre

: 30 Jahre Geburtsdatum : 7. Januar 1993

: 7. Januar 1993 Geburtsort : Bremen

: Beruf : Sänger und Songwriter

: Sänger und Songwriter Größe: 1,75 Meter

1,75 Meter Social Media: Instagram @nicosantosofficial

Sänger und "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert"-Teilnehmer Nico Santos im Porträt

Nico Santos - der mit bürgerlichem Namen eigentlich Nico Wellenbrink heißt - wurde am 7. Januar 1993 in Bremen geboren. Kurz nach seiner Geburt wanderte die gesamte Familie nach Mallorca aus, und er besuchte dort in der Stadt Es Capdellá die dortige Grundschule, in der er auch auf Spanisch und Katalanisch unterrichtet wurde. Nicos Vater ist der Schauspieler Egon Wellenbrink, der auch als der "Melitta-Mann" bekannt ist.

Im Alter von sechs Jahren nahm der junge Nico Santos erstmals Klavierunterricht und lernte das Singen und Tanzen. Kurze Zeit später trat er in Spanien bereits auf Festivals auf und präsentierte eigene Songs. Als Teenager arbeitete Nico zudem als Entertainer und Unterhaltungskünstler in Club-Hotels. Nach dem Abitur kehrte er schließlich nach Deutschland zurück und absolvierte dort in Köln ein Tontechnik-Studium.

Nico Santos Karriere begann auf YouTube

Die Karriere von Nico Santos als erfolgreicher Sänger begann, wie bei vielen Musikern heutzutage üblich, auf dem Videoportal YouTube. Dort veröffentlichte er bereits früh eigene Coversongs, von denen einige sehr erfolgreich wurden und er dadurch einem größeren Publikum bekannt wurde. Schon bald folgten gemeinsame Auftritte mit Künstlern wie Max Mutzke und Aura Dione. Den Durchbruch schaffte er schließlich mit dem Lied "Home", das er mit Topic produzierte und das Chartplatzierungen in Deutschland, Österreich und Australien erreichte. Mit den Singles "Rooftop" und "Safe" knüpfte er an seinen Erfolg an und holte damit ebenfalls TOP 10-Platzierungen.

Nico Santos ist jedoch nicht nur als Sänger, sondern auch als Songwriter tätig. So war er in der Vergangenheit bereits des öfteren als Co-Autor für verschiedene Musiker tätig. Unter anderem schrieb er an dem Song "Wir sind groß" von Mark Forster mit und steuerte den Soundtrack für den zweiten Teil von "Fack ju Göthe" bei. Und auch als Schauspieler und Model konnte sich Nico Santos bereits beweisen. 2007 und 2008 war der Sänger in verschiedenen Werbespots Modekette C&A zu sehen. Außerdem trat er 2015 in fünf Folgen der Daily-Soap "Rote Rosen" auf.