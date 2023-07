Sommerspiele 2024

Wie blicken die Menschen in Paris ein Jahr vor Olympia auf die Spiele?

Plus Die Menschen in Paris beschäftigen derzeit andere Themen als die Olympischen Spiele, die dort 2024 stattfinden. Schon jetzt hagelt es Kritik. Doch man findet auch Vorfreude.

Von Birgit Holzer

Was sie von den Olympischen Sommerspielen im kommenden Jahr in Paris hält? Sabrina, Managerin der Bar "La Terrasse" am Ufer der Seine zwischen den Brücken Pont de Sully und Pont Marie, blickt bei dieser Frage erst überrascht, dann ratlos drein. "Ganz ehrlich, damit haben wir uns überhaupt noch nicht befasst." An diesem Juli-Vormittag läuft laute Musik, während ihr Team die Innenräume putzt. "Wir sind gerade noch mitten in der aktuellen Sommersaison", sagt die junge Frau noch etwas außer Atem. Es gab auch noch kein Vorbereitungstreffen mit Vertretern des Rathauses für die Spiele vom 26. Juli bis zum 11. August, gefolgt von den Paralympics vom 28. August bis zum 8. September. Wäre allerdings nicht verkehrt, schließlich werden einige Wettkämpfe, etwa im Freiwasserschwimmen oder Triathlon, auf der Seine und damit im Herzen der Stadt ausgetragen, ebenso wie die große Eröffnungszeremonie. Also dort, wo Sabrina ihr Geld verdient.

Olympische Spiele ausgerechnet in Paris, ausgerechnet im Zentrum der französischen Hauptstadt, das in den vergangenen Monaten von so vielen Protesten, so viel Unruhe geprägt war? Wie soll das gehen? Und das mit Blick darauf, dass es in einigen Punkten schon ordentlich Kritik gab.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

