Das Wort "Wellenbrecher" ist Wort des Jahres 2021. Die Gesellschaft für deutsche Sprache kürte außerdem "SolidAHRität" mit dem zweiten und "Pflexit" mit dem dritten Platz.

"Wellenbrecher" ist das "Wort des Jahres" 2021. Der aus dem Küstenschutz und Schiffbau bekannte Begriff werde für Maßnahmen benutzt, die zum Schutz der Bevölkerung in der Corona-Pandemie angewendet werden, erklärte die Gesellschaft für deutsche Sprache ihre Entscheidung am Freitag in Wiesbaden.

Wort des Jahres: SolidAHRität auf Platz 2

Auf Platz zwei landete der Begriff SolidAHRität, eine Kombination aus dem Wort Solidarität und dem Fluss Ahr. Er bezieht sich auf die westdeutsche Flutkatastrophe und auf die besonders betroffene Region im Ahrtal.

Platz drei geht an das Wort Pflexit. In Anlehnung an den Brexit-Begriff bezeichnet Pflexit das Ausscheiden von Pflegekräften aus dem Beruf während der Pandemie.

(mmh, mit dpa)