Große Hilfsbereitschaft nach Brand in Feuerwache

Nach dem Brand in der Feuerwache im mittelhessischen Stadtallendorf freuen sich die Feuerwehrleute über eine Welle der Hilfsbereitschaft. «Ich habe jede Stunde zwischen 50 und 70 Mails bekommen, die meisten waren Hilfsangebote. Wir sind noch am Sondieren», sagte der Stadtbrandinspektor Patrick Schulz. So hätten etwa Firmen ausrangierte Einsatzwagen und andere Feuerwehren beispielsweise Schutzkleidung angeboten. Auch hätten viele Privatleute Überweisungen auf die Spendenkonten angekündigt.

Der Fuhrpark der Feuerwehr soll übergangsweise in eine Leichtbauhalle umziehen. Wann die Feuerwache wieder aufgebaut werden kann, ist laut Schulz noch unklar: «Nächste Woche kommen erst mal die Sachverständigen der Versicherungen.»

Bei dem Brand in der fast neuen Feuerwache am Mittwoch war ein Schaden in Millionenhöhe entstanden, unter anderem wurden die Gerätehalle sowie etliche Einsatzfahrzeuge vernichtet. Als Brandursache nimmt die Polizei einen technischen Defekt an.

Icon Vergrößern Nach dem Brand in der Feuerwache im mittelhessischen Stadtallendorf freuen sich die Feuerwehrleute über eine Welle der Hilfsbereitschaft. Foto: Andreas Arnold/dpa Icon Schließen Schließen Nach dem Brand in der Feuerwache im mittelhessischen Stadtallendorf freuen sich die Feuerwehrleute über eine Welle der Hilfsbereitschaft. Foto: Andreas Arnold/dpa