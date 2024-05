Staffel 5 von "Star Trek: Discovery": Infos zu Folgen, Besetzung, Handlung und Trailer

"Star Trek: Discovery" wurde um eine fünften Staffel erweitert. Hier finden Sie Infos rund um Handlung, Folgen, Besetzung sowie einen Trailer.

Mit der fünften Staffel steht das Finale für "Star Trek: Discovery" an. Der zweite Teil der vierten Staffel erschien im Februar 2022. In der vierten Staffel hatte die Crew schwer mit einer Schwereanomalie zu kämpfen. Die neue Staffel setzt genau da an, wo Staffel 4 endete. Paramount+ kündigte bereits vor längerer Zeit den offiziellen Sendestart der Staffel an.

Doch wann war der Start der neuen Staffel? Wie sieht die Handlung aus? Was ist zu den einzelnen Folgen bekannt? Und welche Namen sind in der Besetzung mit dabei? Das alles erfahren Sie hier. Außerdem haben wir für Sie einen Trailer zur neuen Staffel verlinkt.

Wann war der Start von "Star Trek: Discovery", Staffel 5?

Im November 2023 teilten Castmember und Showrunnerin von "Star Trek: Discovery" mit, dass die Dreharbeiten zur 5. Staffel beendet seien. Kurz darauf wurde ein offizielles Startdatum bekanntgegeben und jüngst erschien bereits die erste Folge auf Paramount+: Am 4. April 2024 war es soweit. Ab sofort können Sie jeden Donnerstag eine neue Folge der Serie sehen.

Übertragung: Wie ist Staffel 5 von "Star Trek: Discovery" in Deutschland zu sehen?

Ursprünglich war die Serie "Star Trek: Discovery" ein Netflix-Original und lief dementsprechend auf Netflix. Kurz vor dem Start der vierten Staffel ist die Sci-Fi-Serie aber aus dem Programm des Streaming-Diensts gestrichen worden und erschien etwas verspätet beim kostenlosen Streaming-Dienst Pluto TV. Die fünfte Staffel ist weder bei Netflix, noch bei Pluto TV verfügbar, aber keine Sorge: Da der US-Streamingdienst Paramount+ seit Sommer 2022 auch in Deutschland zur Verfügung steht, können alle Folgen der neuen Staffel mit einem Abonnement bei Paramount+ abgerufen werden. Paramount+ verlangt monatlich 7,99 Euro für ein Abo. Sie haben die Chance, den Dienst für sieben Tage kostenlos auszuprobieren. Sky-Abonnenten mit dem Cinema-Paket in Deutschland und Österreich haben ohne zusätzliche Kosten, Zugang zu Paramount+.

Folgen von "Star Trek: Discovery": Das sind die Episodentitel von Staffel 5

Auch die Titel der zehn Episoden von Staffel 5 von "Star Trek: Discovery" wurden bereits vorab enthüllt. Hier sind die Titel der neuen und finalen Episoden:

Episode 1 am 4. April 2024: "Red Directive"

Episode 2 am 11. April 2024: "Under the Twin Moons"

Episode 3 am 18. April 2024: "Jinaal"

Episode 4 am 25. April 2024: "Face the Strange"

Episode 5 am 2. Mai 2024: "Mirrors"

Episode 6 am 9. Mai 2024: "Whistlespeak"

Episode 7 am 16. Mai 2024: "Erigah"

Episode 8 am 23. Mai 2024: "Labyrinths"

Episode 9 am 30. Mai 2024: "Lagrange Point"

Episode 10 am 6. Juni 2024: "Life, Itself"

Besetzung der 5. Staffel "Star Trek: Discovery": Die Schauspieler im Cast

Von offizieller Seite sind die Schauspielerinnen und Schauspielern, die in Staffel 5 dabei sind, bereits vor Staffelstart bestätigt worden.

So sieht die folgende Besetzung in Staffel 5 von "Star Trek: Discovery" aus:

Schauspieler Rolle Sonequa Martin-Green Michael Burnham Anthony Rapp Paul Stamets Doug Jones Saru Mary Wiseman Sylvia Tilly Wilson Cruz Dr. Hugh Culber Blu del Barrio Adira Tal David Ajala Cleveland Booker Callum Keith Rennie Captain Rayner Tara Rosling T'Rina Emily Coutts Detmer Patrick Kwok-Choon Rhys

Neben dem festen Cast sind auch ein paar bestätigte Gastauftritte dabei:

Gastauftritte Rolle David Cronenberg Kovich Oded Fehr Charles Vance Chela Horsdal Laira Rillak Elias Toufexis L'ak Eve Harlow Moll

Diese Rollen und Darsteller werden darüber hinaus in Staffel 5 vermutet. Ob Sie wirklich dabei sind, ist aber noch nicht sicher. Es gibt soweit keine offizielle Bestätigung seitens der Produktion, ob diese Rollen auch in den neuen Folgen auftauchen:

Schauspieler Rolle Ronnie Rowe Bryce Sara Mitich Nilsson Ian Alexander Gray Annabelle Wallis Zora

"Star Trek: Discovery", Staffel 5: Das ist die Handlung der neuen Staffel

In der finalen Staffel entdecken Captain Burnham und die Crew der U.S.S. Discovery ein lange gehütetes Geheimnis, das sie zu einem epischen Abenteuer durch die Galaxie führt. Sie suchen nach einer alten Macht, die absichtlich über Jahrhunderte verborgen wurde. Doch sie sind nicht allein auf der Suche, denn gefährliche Feinde sind ebenfalls hinter dieser Macht her und scheuen keine Mittel, um sie zu erobern.

Es wird auch erwartet, dass die persönlichen Geschichten der Charaktere weiter vertieft werden. Beispielsweise stehen Michael und Book vor der Herausforderung, eine Fernbeziehung zu führen. Zudem könnte die Liebesgeschichte zwischen Saru und T'Rina weiterentwickelt werden, wobei ihre bedeutenden Positionen möglicherweise politische Einflüsse mit sich bringen. Die kürzlich veröffentlichten Episodentitel geben nur begrenzten Einblick in den Handlungsverlauf. Allerdings weckt der Titel der fünften Episode, "Mirrors", die Vermutung, dass die Crew der USS Discovery zurück ins Spiegeluniversum reisen wird. Bereits in der ersten Staffel von "Star Trek: Discovery" verbrachte die Crew einen Großteil ihrer Abenteuer im Spiegeluniversum. Das Spiegeluniversum ist eine Parallelwelt, in der Varianten der bekannten "Star Trek"-Charaktere existieren, diese jedoch in den meisten Fällen böse sind.

"Star Trek: Discovery", Staffel 5: Trailer

Auf YouTube hat der Account von Paramount+ Deutschland schon vorab einen Trailer zur fünften Staffel von "Star Trek: Discovery" geteilt. Hier können Sie den Trailer zur Serie sehen: