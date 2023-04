Staffel 3 von "Star Trek: Picard" heute: Infos zu Handlung und Besetzung

"Star Trek: Picard" ist mit Staffel 3 bei Amazon Prime Video zu sehen. Hier erfahren Sie alles rund um Folgen, Besetzung, Handlung, Trailer und Stream.

Mit Staffel 3 schlägt "Star Trek: Picard" neue Wege ein. Oder besser gesagt: Die Serie geht zurück an die Wurzeln von "Das nächste Jahrhundert" und bringt damit viele bekannte Gesichter zurück.

Die Idee zu der Science-Fiction-Serie stammt von Alex Kurtzman, Akiva Goldsman, Michael Chabon und Kirsten Beyer. Titelgebender Protagonist der Serie ist Jean-Luc Picard, der von Patrick Stewart gespielt wird.

Wann läuft Staffel 3 von "Star Trek: Picard"? Wie viele Folgen wird es geben? Welche Schauspieler wirkten mit? Wie ist die Handlung? Wir liefern Ihnen Antworten.

Episoden: Das sind die Folgen von Staffel 3, "Star Trek: Picard"

Staffel 3 von "Star Trek: Picard" umfasst zehn Folgen. Wir haben für Sie eine Übersicht zu den neuen Episoden und die bekannten Sendetermine:

Folge 1: "The Next Generation", 17. Februar 2023

Folge 2: "Disengage", 24. Februar 2023

Folge 3: "Seventeen Seconds", 3. März 2023

Folge 4: "No Win Scenario ", 10. März 2023

Folge 5: "Imposter", 17. März 2023

Folge 6: "Bounty", 24. März 2023

Folge 7: "Dominion", 31. März 2023

Folge 8: "Surrender", 7. April 2023

Folge 9:"Vox", 14. April 2023

Folge 10:"The Last Generation, 21. April 2023

Handlung: Darum geht es in der Serie "Star Trek: Picard "

"Star Trek: Picard" gibt den Zuschauerinnen und Zuschauern Einblicke in das nächste Kapitel im Leben von Jean-Luc Picard, der vielen als Kapitän des Raumschiffs Enterprise aus "Star Trek: The Next Generation" bekannt ist. In den letzten 20 Jahren hat sich nämlich einiges im Leben des Diplomaten der Sternenflotte verändert.

Jean-Luc hat der Sternenflotte vor vielen Jahren den Rücken gekehrt und es sich mittlerweile auf einem irdischen Weingut gemütlich gemacht, wo er sehr zurückgezogen lebt. Als er eines Tages jedoch von einer jungen Frau namens Dahj aufgesucht wird, die in Verbindung zu Data zu stehen scheint, zieht es ihn wieder zurück ins Weltall. Dort warten so einige Bösewichte und Abenteuer auf ihn.

Das Kriegsschiff "Shrik" mit dem außerirdischen Captain Vadic hat es in Staffel 3 auf Jean-Luc Picard und seine alten Crewmitglieder der Enterprise abgesehen.

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "Star Trek: Picard", Staffel 3?

Das ist die Besetzung von "Star Trek: Picard", Staffel 3:

Patrick Stewart als Jean-Luc Picard

als Amanda Plummer als Vadic

als Vadic Sharpe Chestnut als Sidney La Forge

LeVar Burton als Geordi LaForge

als Geordi LaForge Michael Dorn als Worf

Jonathan Frakes als William Riker

als Gates McFadden als Beverley Crusher

als Marina Sirtis als Deanna Troi

als Deanna Troi Jeri Ryan als Seven of Nine

Michelle Hurd als Raffi Musiker

als Raffi Musiker Orla Bradi als Laris

als Laris Harry Treadaway als Narek

als Narek Daniel Davis

Mica Burton

Brent Spiner

Auf Instagram veröffentlichte Paramount+ ebenfalls die Liste von Darstellerinnen und Darstellern, die in der 3. Staffel "Star Trek: Picard" dazustoßen werden.

Trailer zu Staffel 3 von "Star Trek: Picard"?

Kurz vor dem Release der neuen Folgen wurde ein umfangreicher neuer Trailer zu Staffel 3 von "Star Trek: Picard" veröffentlicht. Hier können Sie ihn ansehen:

"Star Trek: Picard": Stream auf Amazon Prime Video

Wie die beiden ersten Staffeln, ist Staffel 3 von "Star Trek: Picard" auf Amazon Prime Video zu sehen. Eine Mitgliedschaft bei Amazon Prime Video kostet 7,99 Euro pro Monat. 30 Tage lang lässt sich das Abo kostenlos testen und kann danach jederzeit gekündigt werden.