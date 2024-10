Stefan Raab erhält neue Fernseh-Shows bei RTL

Der Entertainer Stefan Raab kommt noch in diesem Jahr mit einem weiteren Event ins kostenfreie RTL-Fernsehprogramm zurück. RTL-Deutschland-Chef Stephan Schmitter sagte im Interview der Deutschen Presse-Agentur zudem: „Außerdem wird es im ersten Quartal 2025 gleich mehrere Stefan-Raab-Abende auf RTL geben, mit seiner ganzen kreativen Palette und in außergewöhnlichen Setups.“

Vor fast neun Jahren hatte sich Raab, bekannt als Moderator der Late-Night-Show „TV Total“, von der Arbeit vor der Kamera zurückgezogen. Im September meldete sich der Entertainer nun mit einem Showkampf gegen die Boxerin Regina Halmich zurück. Dort kündigte er auch an, mit einer neuen Sendung beim Privatsender RTL wieder aufzutreten. Mit dem Sender schloss Raab einen Fünf-Jahres-Vertrag. Seit Mitte September ist bereits im Streamingdienst RTL+ seine wöchentliche „Entertainment-Quiz-Competition-Show“ mit dem Namen „Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab“ zu sehen.

Laut RTL-Chef Schmitter hatte der Sender mit der neuen Raab-Show auf RTL+ bereits eine sechsstellige Zahl an Abonnenten dazugewonnen. Es sei das erfolgreichste Streaming-only-Showformat, das bisher in Deutschland an den Start gegangen ist.

Raab ist besonders bekannt durch seine von 1999 bis 2015 laufende Show „TV Total“, die bei dem Privatsender ProSieben ausgestrahlt wurde. Zudem organisierte er immer wieder Show-Veranstaltungen, wie die „Wok-Weltmeisterschaft“, das Quiz- und Wettbewerbsformat „Schlag den Raab“ sowie Sportevents wie das „TV Total Turmspringen“ oder den „Eisfußball-Pokal“. Mit seinen teils ungewöhnlichen Formaten stand Raab über Jahrzehnte für neues, lustiges Fernsehen. Auch abseits der Kamera war er vielseitig engagiert, etwa als Entdecker und Förderer der Sängerinnen Lena Meyer-Landrut, Stefanie Heinzmann oder dem Moderator Elton.

RTL-Chef Schmitter: Stefan Raab ist „eines der größten Multitalente“ in Deutschland

„Wenn Sie heute den Fernseher anschalten, dann ist viel von dem, was immer noch erfolgreich ist, aus der Schmiede von Stefan Raab. Er hat das deutsche Fernsehen nachhaltig geprägt“, sagte Schmitter im Interview mit der dpa. Er halte Raab, der als vielseitiger Musiker, Moderator und Entertainer bekannt ist, für „eines der größten Multitalente“ in Deutschland. „Er ist jemand, der mit unglaublicher Energie seine Formate bis ins letzte Detail selbst kreiert, orchestriert und strukturiert. So jemand gehört auf jeden Fall und ganz dringend zurück in den deutschen Bewegtbildmarkt.“

Schmitter kritisierte zugleich manches Feedback, das bereits kurz nach der Fernseh-Rückkehr auf Raab kam: „Es ist skurril, dass manche Medien schon nach vier Wochen Comeback versuchen, ein finales Fazit zu ziehen. Wir sind erst am Anfang einer langen und sehr spannenden Reise.“ (mit dpa)