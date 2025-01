Rhein empfängt Sternsinger: «Zeichen der Hoffnung»

Beim Empfang der Sternsinger in der hessischen Staatskanzlei hat Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) die Aktion als ein wichtiges Zeichen der Hoffnung, Solidarität und Menschlichkeit bezeichnet. Es sei von großer Bedeutung, Kindern eine Stimme zu geben und Kinderrechte weltweit fest zu verankern, sagte er. Die Landesregierung setze sich dafür ein, Kinder und Jugendliche in Hessen zu schützen, zu beteiligen und in ihrer Entwicklung zu fördern. So würden etwa Beratungsstellen gegen sexualisierte Gewalt sowie spezialisierte Anlaufstellen für betroffene Kinder unterstützt. Das diesjährige Motto der Sternsinger lautet «Erhebt eure Stimme. Sternsingen für Kinderrechte»

Die empfangenen Sternsinger stammten aus den Pfarreien St. Clemens Maria in Immenhausen, Heilig Geist in Vellmar (Bistum Fulda), St. Franziskus und Klara in Neu Anspach (Bistum Limburg) sowie Heilig Geist an der Bergstraße in Bensheim (Bistum Mainz). Rhein nahm von ihnen den traditionellen Haussegen «Christus mansionem benedicat» («Christus segne dieses Haus») entgegen.

Icon Vergrößern Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) empfängt in der Staatskanzlei Sternsinger. Foto: Helmut Fricke/dpa Icon Schließen Schließen Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) empfängt in der Staatskanzlei Sternsinger. Foto: Helmut Fricke/dpa

Icon Vergrößern Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) empfängt in der Staatskanzlei Sternsinger. Foto: Helmut Fricke/dpa Icon Schließen Schließen Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) empfängt in der Staatskanzlei Sternsinger. Foto: Helmut Fricke/dpa

Icon Vergrößern Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) empfängt in der Staatskanzlei Sternsinger. Foto: Helmut Fricke/dpa Icon Schließen Schließen Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) empfängt in der Staatskanzlei Sternsinger. Foto: Helmut Fricke/dpa