Kind fällt aus zweitem Stock - Keine ernsten Verletzungen

Ein einjähriges Kind hat einen Sturz aus dem zweiten Stock eines Hauses in Darmstadt ohne ernsthafte Verletzungen überstanden. Das teilte das Polizeipräsidium Südhessen mit. Zeugen hätten sich am Mittwochmittag über Notruf gemeldet und angegeben, ein Kleinkind sei aus dem Fenster gefallen. Rettungskräfte hätten sich umgehend um das Mädchen gekümmert. «Nach ersten Erkenntnissen zog es sich keine ernsthaften Verletzungen zu», hieß es. Vorsichtshalber wurde das Mädchen jedoch in eine Klinik gebracht. Zum Zeitpunkt des Unfalls soll sich außer der Mutter auch ein Bruder in der Wohnung aufgehalten haben. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Sturz kam.