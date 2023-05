Sum 41 löst sich auf – Auftritt bei "Rock im Park"

Die Punkrockband Sum 41 macht Schluss. Nach 27 Jahren löst sie sich auf. Davor soll es aber noch ein neues Album und eine Welttournee geben.

"Wir wollten, dass ihr das zuerst von uns erfahrt", schrieb Sum 41 am Montag auf Twitter. Mit diesem Tweet gab die kanadische Punkrockband ihre Trennung bekannt – nach 27 Jahren. Teil der Band gewesen zu sein, habe den Musikern seit 1996 "einige der besten Momente unseres Lebens" beschert. Sie seien Ihren Fans dankbar für die Unterstützung. "Wir sind gespannt, was die Zukunft für jeden von uns bringen wird", hieß es in der Mitteilung weiter. "Danke für die letzten 27 Jahre Sum 41". Einen Grund für die Auflösung nannten die Musiker bislang nicht.

Auflösung: Sum 41 veröffentlicht neues Album

Alle noch anstehenden Auftritte von Sum 41 in diesem Jahr würden wie geplant stattfinden. Auch ein letztes Album mit dem Titel "Heaven :x: Hell" wird die Band noch veröffentlichen. Im Anschluss werde es noch eine letzte, weltweite Tour geben, "um dies zu feiern". Nähere Informationen dazu sollen noch bekannt gegeben werden.

Sum 41 hat eine bewegte Geschichte hinter sich. 2001 schafften die Kanadier mit ihrem Hit "Fat Lip" und dem dazugehörigen Album "No Killer, No Filler" ihren internationalen Durchbruch. Seitdem folgten sieben weitere Alben. Immer wiederstand die Band kurz vor dem Aus. 2014 wurde Leadsänger Deryck Whibley nach Alkoholexzessen mit Leber- und Nierenversagen in ein Krankenhaus eingewiesen. Seien Sucht verarbeitete er im Album "13 Voices". Sum 41 hat bisher weltweit mehr als 15 Millionen verkauft.

Sum 41 vor Auflösung im Sommer in Deutschland

Wer die Band nochmal live sehen möchte, muss nicht mehr lange warten. Bereits vor der angekündigten Welttournee tritt Sum 41 im Sommer nochmal in Deutschland auf. Die Band spielt am 3. Juni bei "Rock im Park" in Nürnberg und einen Tag später bei "Rock am Ring" am Nürburgring. Im August und September geht Sum 41 mit The Offspring und Simple Plan in den USA auf die "Let the Bad Times Roll Tour".

