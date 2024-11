Tag der Toten in Mexiko: Parade zieht durch Mexiko-Stadt

In der Hauptstadt Mexiko-Stadt bestaunten 1,3 Millionen Zuschauer einen bunten Umzug zum Tag der Toten mit farbenfrohen Festwagen und fantasievollen Verkleideten. Das Spektakel fand am Samstagnachmittag (Ortszeit) statt, wie die Stadtverwaltung berichtete.

Im Vorfeld hatte die Stadtverwaltung Tausende Teilnehmer und sieben Umzugswagen angekündigt -darunter auch Riesenpuppen und Musiktruppen. Für die Teilnehmer ging es rund acht Kilometer durch die Stadt. Die Strecke verlief vom Stadtpark Chapultepec bis zum Zócalo-Platz.

Am Samstag bahnte sich die Parade zum Tag der Toten in Mexiko durch die Hauptstadt. Foto: Felix Marquez, dpa

Tag der Toten in Mexiko: Parade wurde von James-Bond erfunden

Die Parade wurde durch eine Szene aus dem James-Bond-Film „Spectre“ (2015) erfunden. In der Realität gab es so etwas bis zu diesem Zeitpunkt nicht. Im Film laufen Hauptdarsteller Daniel Craig und eine Dame maskiert mitten durch einen Umzug zum Tag der Toten in Mexiko-Stadt. Inzwischen ist der Umzug zu einer großen Attraktion geworden.

Auch Musiktruppen waren bei Umzug zum Tag der Toten in Mexiko-Stadt dabei. Foto: Felix Marquez, dpa

Tag der Toten in Mexiko: Anlass sind Allerheiligen und Allerseelen

Der Anlass des Día de Muertos - Tag der Toten - sind die katholischen Feiertage Allerheiligen und Allerseelen. Am 1. und 2. November wird in christlichen Ländern auf der ganzen Welt der Verstorbenen gedacht. In Mexiko besuchen die Seelen aus dem Jenseits an diesen Tagen ihre Familienmitglieder, so die indigenen Traditionen. In den Häusern und Wohnungen werden Altäre aufgestellt und geschmückt, um die Verstorbenen zu empfangen. Gräber werden mit Kerzen und Cempasúchil-Blumen geschmückt. Blütenblätter und Kerzenlicht sollen den Seelen den Weg nach Hause zeigen. Viele Familien bleiben die ganze Nacht auf dem Friedhof.

Am Tag der Toten zünden Angehörige in Mexiko Kerzen an und legen Blumen auf die Gräber ihrer Verstorbenen. Foto: Felix Marquez, dpa

Seit 2008 ist der Brauch auf der Liste des Immateriellen Unesco-Kulturerbes der Menschheit aufgenommen. „Die Feierlichkeiten zum Tag der Toten sind für die indigenen Gemeinden Mexikos von großer Bedeutung“, heißt es auf der Website der Unesco. Es handele sich um eine Verschmelzung indigener Riten und katholischer Feierlichkeiten. Die seien im 16. Jahrhundert von den Europäern in das heutige Mexiko eingeführt worden. Das Fest findet Zeitgleich mit dem Ende der Erntezeit statt. (mit dpa)