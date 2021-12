Tatort-Kritik zu "Wunder gibt es immer wieder" aus München: "Etwas langatmig"

Die Tatort-Kritik zu "Wunder gibt es immer wieder" ist eher verhalten: Altbacken, zu brav, bestenfalls mittelspannend lautet das Fazit. Die Pressestimmen.

In einem Zug am Münchner Hauptbahnhof wird ein Wirtschaftsprüfer tot entdeckt. Die Ermittlungen führen die Kommissare Ivo Batic (Miroslav Nemec) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) in ein Kloster am Rande der Alpen. Schnell stellt sich heraus: Die Nonnen dort haben recht weltliche Probleme - und dunkle Geheimnisse.

Der Tatort heute aus München lässt es ruhiger angehen - etwas zu ruhig vielleicht. Regisseurin Maris Pfeiffer hat einen sehr klassischen Krimi in malerischer Kulisse inszeniert, der gut und gerne auch als leichter Sommerfilm durchgeht. In den Pressestimmen sorgt das allerdings nicht eben für ein Feuerwerk an Superlativen. Die Tatort-Kritik zu "Wunder gibt es immer wieder".

Kritik zum München-Tatort heute: "Langatmiger Krimi aus dem Kloster"

Hochspannenden Thrill liefert der Film nicht gerade, dafür gediegene Krimi-Unterhaltung an einem ungewöhnlichen Schauplatz. Der Tagesspiegel

"Wunder gibt es immer wieder" ist einerseits nicht arg nervenaufreibend, nimmt andererseits seine Protagonistinnen auf eine schöne Weise ernst. Frankfurter Rundschau

Dieser Kloster-Tatort aus Bayern kommt trotz pikanter Passagen ein bissel zu brav daher. Der Spiegel

Hübsch anzuschauender, leider etwas langatmiger Krimi aus dem Kloster. Stern

Malerische Kulisse: Batic und Leitmayr verhören Schwester Antonia (Maresi Riegner). Foto: Hendrik Heiden, BR/Roxy Film GmbH

Tatort Kritik: "Wunder gibt es immer wieder" ist bestenfalls mittelspannend

Wer als Drehbuchautor die Nonnen ruft, braucht gute Gründe, aber als Krimi ist die Episode "Wunder gibt es immer wieder" bestenfalls mittelspannend. Süddeutsche Zeitung

Aber auch sonst kommt dieser Tatort recht altbacken, arg konventionell und vor allem wenig überraschend daher, eben wie "ein leichter Sommerfilm". RedaktionsNetzwerk Deutschland

Regisseurin Maris Pfeiffer taucht die schwarzhumorige Geheimniskrämerei in morbide Schauerbilder, das glänzend aufspielende Ensemble nimmt sich in keiner Sekunde zu ernst. TV Spielfilm

23 Bilder Tatort-Kommissare: Wer ermittelt wo? Foto: Hendrik Heiden, BR/Roxy Film GmbH

Tatort Bewertung: "Das subtile Spiel von Batic und Leitmayr hat Klasse"

Klösterliches Krimi-Entertainment, kurzweilig und stimmungsvoll inszeniert. ntv

Der richtige Film für eine eineinhalbstündige Sonntagseinkehr zuhause im Wohnzimmer. Abendzeitung

"Wunder gibt es immer wieder" punktet mit der gelungenen Bildsprache, feinen Zwischentönen und der Einsicht, dass der selbst gewählte Rückzug aus der Welt die Welt selbst nicht sonderlich kümmert. Frankfurter Allgemeine Zeitung

Das subtile Spiel von Reden und Schweigen, das die Ordensfrauen mit Batic und Leitmayr spielen, hat Klasse. Neue Zürcher Zeitung

