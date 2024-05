Was bedeutet 5G beim Handy?

Um 5G ranken sich alle möglichen Geschichten, von Fakten bis Verschwörungstheorie ist alles dabei. Aber was bedeutet 5G am Handy eigentlich genau?

Die 5G-Verschwörungstheorie ist in Deutschland sehr weit verbreitet. Die neuen 5G-Masten strahlen eigentlich für Menschen gefährliche Wellen aus, wahlweise um Menschen mit Corona zu infizieren, oder sie zu überwachen. Dass das natürlich Unsinn ist, bedarf keiner weiteren Erklärung. Aber was genau ist 5G eigentlich? Was bedeutet es beim Handy und was muss man darüber wissen? Das wichtigste im Überblick.

5G am Handy: Was bedeutet das?

Die erste Frage, die es zu beantworten gilt, ist: Wofür steht 5G überhaupt? 5G ist eine Abkürzung für "Fünfte Generation", wie das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) auf der Website deutschland-spricht-ueber-5g.de erklärt. Dabei geht es um die fünfte Generation des Mobilfunks, davor kam 4G und davor 3G.

Die vorherigen "Generationen" wurden auch oft als Standards bezeichnet und sind deshalb unter anderen Abkürzungen besser bekannt. 3G etwa heißt auch UMTS, die vierte Generation heißt am Handy meistens LTE. Im Grund funktionieren alle diese Generationen von Mobilfunk gleich, nur werden sie von Generation zu Generation stärker bzw. schneller.

Wie genau Mobilfunk funktioniert, ist kompliziert und wird auf der Website des BMDV in ganzer Ausführlichkeit erklärt. Damit unsere mobile Kommunikation so funktioniert, wie wir es gewohnt sind, einfach Nachrichten und Bilder von überall aus zu verschicken, braucht es ein Zusammenspiel zwischen Endgeräten wie Smartphones, Funkzellen bestehend aus Sendemasten und einer Schaltzentrale des Mobilfunkanbieters. An dieser Grundstruktur ändert sich auch mit 5G nichts. Es ist also ähnlich wie 4G, nur besser.

5G in Deutschland: Wo gibt es das?

5G, die neueste Generation des Mobilfunks, gibt es seit Juli 2019 in einigen Städten in Deutschland, wie die Verbraucherzentrale erklärt. Seitdem wird das Netz kontinuierlich ausgebaut, bis 2025 sollen 99 Prozent der Fläche mit 5G versorgt werden. So soll es möglich sein, dass alle Menschen in Deutschland Zugriff auf schnelles Netz und Kommunikation in Echtzeit haben.

Aber der Netzausbau alleine genügt nicht, damit jeder Zugriff auf 5G-Netz hat. Denn um 5G auch wirklich nutzen zu können, braucht man ein 5G-kompatibles Smartphone. Dafür benötigt das Handy einen bestimmten Chip, der in einige ältere Modelle nicht mehr nachgerüstet werden kann. Smartphones, die erst kürzlich veröffentlicht wurden, sind in der Regel 5G-fähig. Es könnte also Zeit sein, das alte Handy zu verkaufen und sich ein neues zuzulegen. Hier sind die besten Plattformen für gebrauchte Handys.

Warum eine neue Generation? Was kann 5G?

Der Mobilfunk entwickelt sich immer weiter und mit der fünften Generation ist nun eine Kommunikation in Echtzeit möglich. Das Besondere an 5G ist die extrem hohe erzielbare Datenrate von bis zu 10Gbit pro Sekunde. Dazu kommt eine geringe Verzögerungszeit (Latenz). Das macht mit 5G eine zehnfach höhere Datenübertragung möglich als mit der letzten Mobilfunk-Generation, 4G bzw. LTE.

Dazu kommt, dass 5G nicht nur, wie bei anderen Generationen üblich, die Frequenzbereichen bei 2 GHz zur Datenübertragung nutzt, sondern auch einen neuen Frequenzbereich nutzt, 3,4 bis 3,7 GHz, mit kürzeren Wellen. Das alles sorgt dafür, dass 5G eine bessere Datenübertragung garantieren kann als 4G.

Großveranstaltungen können beispielsweise ohne Probleme abgedeckt werden und auch das Vernachlässigen der ländlichen Regionen in Sachen Mobilfunknetz soll mit 5G sein Ende haben. Und ganz allgemein, soll das mobile Internet deutlich schneller und stabiler werden, sodass beispielsweise Streamen ohne Weiteres möglich sein wird.

Ungesunde Strahlung: Ist 5G gefährlich?

Mit Veränderung kommen verständlicherweise auch Sorgen. Viele sind nicht sicher, ob sie der neuen 5G-Technologie vertrauen können. Aber es besteht kein Grund zur Sorge. Wie bereits erklärt, ist 5G gar nicht neu, es ist ein altes System, das verbessert wurde. Die Frequenzen, auf denen 5G sendet sind größtenteils die gleichen wie bei 4G und die Bundesnetzagentur überprüft die Strahlung der Antennen.

Eine echte Gefahr geht wiederum von nah am Körper genutzten Smartphones aus. Hier sind außerdem vier Gründe, das Handy über Nacht auszuschalten.