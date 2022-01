Kandidaten bei "Temptation Island VIP" 2021: Die Paare und Singles

"Temptation Island VIP": Die Verführung geht mit Staffel 2 weiter. Wer sind Kandidaten in der neuen Staffel? Hier stellen wir die Teilnehmer-Paare und Singles vor.

Vier Paare werden in Staffel 2 von "Temptation Island VIP" ihre Treue testen. Die Frau und der Mann eines Paares ziehen in unterschiedliche Villen ein, wobei ihre Verlässlichkeit auf die Probe gestellt wird. RTL wirft Singles beiderlei Geschlechts in die Schlacht, um die Treue-Festungen zu knacken.

Welche Kandidaten sind 2021 bei "Temptation Island VIP" dabei? Hier stellen wir die Teilnehmer von Staffel 2 vor, die seit dem 11. November auf RTL+ (früher TV Now) läuft.

Kandidaten bei "Temptation Island VIP" 2021: Diese Paare sind dabei

Henrik Stoltenberg und Paulina Ljubas

Henrik Stoltenberg ist ein Enkel des CDU-Politikers Gerhard Stoltenberg (1928 - 2001). Henrik kam am 8. Oktober 1996 auf die Welt. Er wurde durch die Kuppelshow " Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe" bei RTL2 bekannt. Seine Traumfrau hat er auf Mallorca allerdings nicht gefunden, schon kurz nach der Show war es mit Sandra Janina wieder vorbei. Um so pikanter dürfte das erneute Zusammentreffen auf Temptation Island ausfallen.

Paulina Ljubas, 24, hat bis November 2020 bei der Seifenoper "Köln 50667" mitgemischt, in der Rolle der Powerfrau Stella Freis. Dort flog sie allerdings fristlos raus, weil sie trotz angeordneter Quarantäne zu einem Videodreh mit ihrem Freund Henrik Stoltenberg gefahren war. Sie arbeitet eigenen Angaben zufolge als Influencerin und Bikinifitnessathletin.

Sandra Janina und Juliano Fernandez

Sandra Janina ist 22 Jahre alt. Im August 2020 nahm sie - wie Henrik Stoltenberg - an "Love Island" teil. Auch in der "80er Show" bei RTL war sie zu sehen.

Juliano Fernandez wurde am 14.2.86 in Rio de Janeiro geboren. Er ist ein Fußballspieler mit brasilianischen und osttimoresischen Wurzeln. Außerhalb des Rasens wurde er durch " Are You The One" bekannt. Anfang des Jahres gaben er und Sandra Janina ihre taufrische Liaison bekannt.

Kate Merlan und Jakub Jarecki

Kate Merlan (34) ist den TV-Zuschauern bereits aus mehreren Trash-Formaten bekannt, unter anderem "Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare" (2019), "Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand" (2020) und " Promis unter Palmen – Für Geld mache ich alles!" (2021). Sie trat vor allem durch diverse Schönheitsoperationen und originelle Tattoos ins Licht der Medien.

Jakub Jarecki gehört - wie Fernandez - zur Kaste der Fußballer. Er wurde am 15.9.1995 geboren und besitzt sowohl die deutsche als auch die polnische Staatsbürgerschaft. Dazu passt, dass er in Fachmedien als "beidfüßig" einsortiert wird. Seit August 2020 spielt er für den luxemburgischen Verein Verein FC Berdenia Berbourg. Mit Kate ist der Kicker seit Ende 2020 zusammen.

Emmy Russ und Udo Bönstrup

Emmy Russ (geboren am 11.5.99 in Hamburg) ist der Künstlername eine Realityshow-Teilnehmerin, die mit bürgerlichem Namen Elmira heißt. Ihren Familiennamen hält sie unter Verschluss. Sie stammt eigenen Angaben zufolge von einem deutschen Vater und einer russischen Mutter ab. Unter anderen hatte sie diese TV-Auftritte: "Beauty & The Nerd" (ProSieben), "Promi Big Brother" (Sat.1), "Die Festspiele der Reality Stars – Wer ist die hellste Kerze?" (Sat.1) und "Promis unter Palmen – Für Geld mache ich alles!" (Sat.1).

Udo Bönstrup ist eine Kunstfigur des deutschen Comedians, Satirikers und Webvideoproduzenten Hendrik Nitsch, der am 30.10.94 in Greven geboren wurde. Emmy und Udo führen aktuell eine Fernbeziehung, da sie zurzeit in Madrid wohnt.

Teilnehmer bei "Temptation Island VIP": Wer sind die Single-Frauen und Single-Männer?

RTL hat schon einige der Singles enthüllt, die versuchen werden, die vergebenen Kandidaten zu verführen. Sie waren schon in der Vergangenheit in TV-Sendungen zu sehen.

Chey ( Paradise Hotel 2020)

2020) Lukas (Take me out XXL 2021)

Julia ( Love Island 2019)

2019) Miguel ( Paradise Hotel 2019)

2019) Mila Jane (Next Please)

(Next Please) Dominik ( Are You The One ? 2020)

? 2020) Guest Diogo ( Temptation Island 2019, Are You The One ? – Reality Stars in Love 2021)