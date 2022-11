Tennis-Legende

Das sind Boris Beckers Pläne für die Zeit nach der Haft

Boris Becker am Tag der Urteilsverkündung in London. Auch an jenem 29. April 2022 an seiner Seite: seine Freundin Lilian de Carvalho Monteiro.

Plus An diesem Dienstag wird der tief gefallene Tennis-Held Boris Becker 55 Jahre alt. 30 Jahre nach seinem Weltmeistertitel sitzt er im Gefängnis – und macht sich Gedanken, wie es weitergeht.

Von Jörg Allmeroth

30 Jahre ist es her, dass Boris Becker einen ganz besonderen Geburtstag beging: Am 22. November 1992 konnte er in aller Öffentlichkeit feiern, und das gleich doppelt. Denn damals, an seinem 25. Geburtstag, wurde er in der randvollen Frankfurter Festhalle ATP-Weltmeister – nach einem nervenzehrenden Tennis-Herbst, der die Fans wochenlang in den Bann zog. Nach den Siegeszeremonien stimmten die Zuschauerinnen und Zuschauer „Happy Birthday“ an, Becker wischte sich ein paar Tränen aus dem Gesicht und sagte: „Es sind Augenblicke, die ich für immer festhalten möchte.“ Zwölf Millionen Menschen schauten bei Sat.1 die Liveübertragung.

