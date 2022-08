"That '90s Show": Start, Besetzung, Handlung - Was ist bekannt?

Netflix produziert mit "That '90s Show" eine neue Spin-Off-Serie. Hier finden Sie alle Infos rund um Start, Besetzung und Handlung. Was ist bekannt?

"Die wilden Siebziger" hat auch in Deutschland viele Fans. Die Sitcom lief mit acht Staffeln im Fernsehen und hießt in den USA eigentlich "That ’70s Show". Nun bringt Netflix ein Spin-off auf dem Weg: "That '90s Show" spielt zwei Jahrzehnte später. Zumindest zwei Schauspieler und Figuren aus der Ursprungsserie sollen aber wieder auftauchen. Was ist schon rund um Start, Besetzung und Handlung bekannt?

Ein paar Infos zum Original: Die Sitcom "Die Wilden Siebziger" spielt in den späten 70er Jahren in einem fiktiven Vorort von Kenosha in Wisconsin. Es geht um eine Gruppe von sechs Jugendlichen, die viel Zeit zusammen verbringen und ihren Alltag mit Liebe, Eifersucht, Freundschaft und Liebesbeziehungen teilen. Nicht selten sind Probleme mit Schule und Beruf, aber auch typische Einwicklungen der 70er Jahre wie Einstellungen zu Feminismus und Sexualität, die Rezession der 70er oder Technische Neuentwicklungen Thema.

Erstmals lief die beliebte Comedy-Serie "That '70s Show" von 1998 bis 2006 auf Fox in den USA und ab 2000 auf KabelEins in Deutschland. Bis September 2021 war die Serie mit ihren acht Staffeln auf Netflix verfügbar. Nun ist mit "That '90s Show" ein Spin-off in Arbeit. Hier folgen die Infos.

Start: Ab wann ist "That '90s Show" bei Netflix zu sehen?

Bisher hat Netflix lediglich bekannt gegeben, dass die Dreharbeiten von "That '90s Show" angesetzt wurden. Wann genau die Sitcom an den Start geht, steht noch nicht fest. Der Start soll noch in diesem Jahr sein. Sobald es neue Informationen gibt, erhalten Sie diese hier.

Handlung: Darum geht es in "That '90s Show"

Ähnlich wie das Vorbild spielt auch "That '90s Show" im fiktiven Vorort von Wisconsin - Point Place. Eine neue Generation Jugendlicher freundet sich im Sommer 1995 mit Leia Forman, der Tochter von Eric und Donna, an. Leia ist in Point Place, um die Ferien bei ihren Großeltern Kitty und Red Forman zu verbringen.

Zusammen mit ihrer Freundesgruppe erlebt und verarbeitet sie den Alltag der 90er. Netflix selbst kommentiert die neue Serie mit: "Sex, drugs and rock ’n roll never dies, it just changes clothes". Sind die 90er also genauso wild wie "Die wilden Siebziger" und wird es ebenfalls um zeitgemäße Gesellschaftsthemen gehen?

Episoden-Guide: Folgen von "That '90s Show"

Bis jetzt sind zehn Folgen des Spin-Offs geplant, ob anschließend weitere Folgen oder Staffeln produziert werden, ist noch nicht bekannt. Mit Veröffentlichungen über die Titel der Episoden hält sich Netflix bisher zurück:

Folge 1: Titel noch unbekannt

Besetzung: Diese Schauspieler sind im Cast von "That '90s Show"

Fest steht, dass die bekannten Gesichter Kurtwood Smith und Debra Jo Rupp, die in "Die Wilden Siebziger" in den Rollen von Red Forman und Kitty Forman zu sehen sind, auch dieses Mal Hauptrollen übernehmen werden. Zusätzlich sind beide als Executive Producer an der Produktion der Sitcom beteiligt.

Moviepilot.de veröffentlichte neben Kurtwood Smith und Debra Jo Rupp die weitere Besetzung. Hier die Übersicht:

Kurtwood Smith als Red Forman

als Red Forman Debra Jo Rupp als Kitty Forman

als Ashley Aufderheide als Gwen

als Gwen Callie Hope Haverda als Leia Forman

Mace Coronel als Jay

als Jay Reyn Doi als Ozzie

Maxwell Acee Donovan als Nate

Samantha Morelos als Nikki

Neben Smith und Rupp werden noch weitere altbekannte Gesichter zu sehen sein. Wie Netflix bekannt gab werden Topher Grace in seiner Rolle als Eric Foreman, Laura Prepon in ihrer Rolle als Donna, Wilmer Valderrama in ihrer Rolle als Fez, Mila Kunis in ihrer Rolle als Jackie und Ashton Kutcher in seiner Rolle als Michael Kelso allesamt Gastauftritte in der Serie haben.