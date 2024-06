"The Bear", Staffel 3: Start, Folgen, Besetzung und Handlung der neuen Folgen

"The Bear" kehrt mit Staffel 3 auf Disney+ zurück. Hier gibt es Infos rund um Start, Folgen, Besetzung, Handlung, Trailer und Stream der neuen Staffel.

Die mit dem Emmy-Award ausgezeichnete Dramedy-Serie "The Bear: King of the Kitchen" von FX soll demnächst mit einer dritten Staffel erweitert werden. Das kündigte der Streamingdienst Disney+ an. Dort wird die dritte Staffel von "The Bear" auch ihre deutsche Premiere feiern. Doch wann genau soll es losgehen? Wann ist der Start von Staffel 3? Wie wird die Handlung aussehen? Und wie können Sie die Serie im Stream sehen?

Die Antworten auf diese Fragen haben wir hier für Sie. Außerdem finden Sie einen Teaser zur neuen Staffel, der von Disney+ veröffentlicht wurde.

"The Bear": Wann ist der Start von Staffel 3?

Der US-Starttermin der dritten Staffel von "The Bear" ist für den 27. Juni 2024 bei dem Streamingdienst Hulu geplant, wie das US-Magazin Deadline berichtet. Wann die neuen Folgen dann auf Disney+ in Deutschland zu sehen sein werden, ist aber noch unklar. Wahrscheinlich werden die deutschen Zuschauer erst einige Monate später Zugriff auf die neuen Folgen haben. Sobald genauere Informationen bekannt sind, werden wir diese hier für Sie bereitstellen.

Die Folgen von "The Bear" in Staffel 3

Zu den Folgen der dritten Staffel ist allerdings noch nichts Konkretes bekannt. Üblicherweise haben die Folgen der Serie eine Länge von etwa 30 Minuten. Wahrscheinlich werden die Folgen der neuen Staffel auch diesem Format entsprechen. Hier finden Sie genauere Details zu den neuen Episoden der dritten Staffel, sobald offizielle Infos bekannt gegeben werden.

Besetzung von "The Bear": Schauspieler im Cast in Staffel 3

Die Hauptrollen der Serien besetzen Jeremy Allen White, Ayo Edebiri und Ebon Moss-Bachrach. Es ist sehr wahrscheinlich, dass diese wieder ein Teil der Handlung sein werden. Doch neben den Hauptrollen werden auch andere Rollen in der dritten Staffel zurückkehren. Abby Elliott, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas und Matty Matheson sowie Oliver Platt und Molly Gordon sind laut Disney+ ebenfalls wieder mit dabei. Ob es neue Namen und Rollen gibt, ist derzeit noch nicht bekannt. Hier finden Sie die Rollen und Schauspieler auf einen Blick:

Carmen "Carmy" Berzatto - Jeremy Allen White

"Carmy" Berzatto - White Richard "Richie" Jerimovich - Ebon Moss-Bachrach

Moss-Bachrach Sydney Adamu - Ayo Edebiri

- Ayo Edebiri Marcus Brooks - Lionel Boyce

Tina Maurer-Liza Colón-Zayas

Natalie "Sugar" Berzatto - Abby Elliott

Neil Fak - Matty Matheson

Jimmy "Cicero" Kalinowski - Oliver Platt

- Michael "Mikey" Berzatto - Jon Bernthal

Ebraheim - Edwin Lee Gibson

Gary "Sweeps" Woods - Corey Hendrix

Angel - Jose M. Cervantes

Manny - Richard Esteras

Chester - Carmen Christopher

Christopher Emmanuel Adamu - Robert Townsend

Claire - Molly Gordon

Donna Berzatto - Jamie Lee Curtis

Onkel Lee - Bob Odenkirk

Cousin Michelle - Sarah Paulson

Chef Terry - Olivia Colman

Handlung von "The Bear": Worum geht es in Staffel 3?

Im Mittelpunkt der Serie steht der Sandwich-Shop "The Bear", nach dem auch die Serie benannt ist - so auch in Staffel 3. Die Serie begleitet Carmen "Carmy" Berzatto (Jeremy Allen White), Sydney Adamu (Ayo Edebiri) und Richard "Richie" Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) bei ihrem Versuch, ihr Lokal auf das höchste Niveau zu bringen. In den vergangenen Staffeln konnten sie das Lokal bereits in die Spitzenklasse befördern, doch das Gewerbe ist ein täglicher Kampf. Carmy ist ehrgeiziger denn je und fordert von seinen Mitarbeitern ihr Bestes. Diese versuchen mit seiner Intensität mitzuhalten.

Das Streben nach kulinarischer Perfektion treibt die Mannschaft zu neuen Höchstleistungen an, doch um das Restaurant zusammenzuhalten, werden alle Nerven strapaziert. Außerdem kommen neue Mitglieder in das Team dazu, sodass sich alle in ihrer jeweiligen Funktion und Rolle bemühen, ein höheres Serviceniveau zu erreichen. Der andauernde Erfolg im Restaurantgewerbe ist allerdings nie versichert und die sich ständig verändernde Landschaft bringt neue Herausforderungen, aber auch Chancen mit sich. Die Köche von "The Bear" wissen, wie man am Ball bleibt, doch in der neuen Staffel werden sie mit enormem Zeitdruck konfrontiert.

Trailer zu Staffel 3 von "The Bear"

Disney+ hat bereits einen kleinen Teaser zur neuen Staffel veröffentlicht. Hier finden Sie ihn:

Übertragung von "The Bear" im Stream

Um auf Disney+ auf die neue Staffel von "The Bear" zuzugreifen, benötigen Sie ein Abo bei dem Streamingdienst. Aktuell betragen die monatlichen Kosten für das Standardabo 8,99 Euro. (Stand: Mai 2024) Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Anbieters. Neben "The Bear" finden Sie auf Disney+ auch andere Serien und Filme, wie zum Beispiel "The Acolyte" und "Doctor Who".