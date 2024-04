"The Voice Kids", Folge 4: Kandidaten gestern in den Blind Auditions am 12.4.24

"The Voice Kids" 2024: Hier finden Sie Infos zu den Kandidaten der Blind-Auditions in Folge 4, die am 12.4.24 im TV lief. Wer ist raus? Wer ist weiter dabei?

In Folge 4 der 12. Staffel von " The Voice Kids" gibt es wieder einige kleine Talente mit großen Stimmen. Genau wie in den ersten drei Folgen versuchen sie in ihrer Blind-Audition mit einer Gesangseinlage von einem Lied ihrer Wahl zu überzeugen und damit eine Runde weiterzukommen. Darüber entscheidet die Jury, die mit Lena Meyer-Landrut, Wincent Weiss, Álvaro Soler sowie Michi Beck und Smudo als Coach-Duo aus einigen der bekanntesten deutschen Musiker besteht.

Die Übertragung der Show erfolgt durch Joyn und Sat.1. Gemäß den Sendeterminen von "The Voice Kids" 2024 lief die vierte Folge pünktlich am 12. April 2024 um 20.15 Uhr auf Sat.1. Ab einer Woche vor dem jeweiligen Sendetermin ist es jedoch möglich, die Folge bereits über Joyn zu streamen.

Wer war in Folge 4 von "The Voice Kids" 2024 dabei? Wer hat es eine Runde weiter geschafft? Wer ist raus? Hier erfahren Sie, wie die Talente in den Blind Auditions performt haben.

The Voice Kids" 2024 gestern am 12.4.24: Wer ist raus?

In der vierten Folge gingen die Blind-Auditions in die nächste Runde. Zwei Runden stehen noch aus: Während die kleinen Gesangskünstlerinnen und -künstler auf der Bühne ihre Performance zum besten geben, hören die Juroren lediglich deren Stimme. Buzzert zumindest einer der Coaches für die Kandidatin oder den Kandidaten, darf sie oder er sich über einen Platz im jeweiligen Team freuen und ist eine Runde weiter. Drücken mehrere Coaches den roten Knopf, haben die Kleinen selbst die Wahl, in welches der Teams sie gehen möchten.

Diese Talente sind nicht eine Runde weiter:

Dana (13)

Dana kommt aus der Nähe von Heilbronn zu "The Voice Kids". Sie liebt das Singen und war mit "Zombie" von The Cranberries bei der Jury vorstellig.

Katelynn (12)

Die 12-Jährige wohnt in Gerlingen in Baden-Württemberg. Die Liebe zum Singen hat sie von ihren Eltern und verbringt keinen Tag ohne ihrer großen Leidenschaft nachzugehen. Bei "The Voice Kids" trat sie mit "Don't You Worry 'Bout A Thing" von Tori Kelly auf.

The Voice Kids" 2024: Diese Kandidatensind weiter dabei

Diese jungen Talente schafften es, sich in eines der Jury-Teams zu singen:

Lina (8)

Die jüngste Kandidatin der vierten Folge wohnt im bayerischen Schwandorf. Außer Singen macht sie in ihrer Freizeit gerne Karate. Bei "The Voice Kids" kam Lina mit dem Song "Kann Mich Irgendjemand Hör'n" aus dem Film "Die Schule Der Magischen Tiere 2" weiter.

Fiona (13)

Fiona ist ebenfalls Schweizerin und lebt in der Nähe von Zürich. Sie liebt es, beim Singen immer wieder neue Dinge auszuprobieren und nutzt das Hobby auch, um sich von Ängsten abzulenken. Mit "Nothing Compares 2 U" von Sinead O'Connor begeisterte sie die Juroren.

Noah (14)

Noah kommt aus der Schweiz und wohnt unweit von Freiburg. Weil er die Bedeutung des Songs "Königlich" von Marie Wegener besonders schön findet, sang er diesen bei den Blind-Auditions und kam damit weiter.

Isa (14)

Isa, die ursprünglich aus Argentinien stammt, lebt inzwischen im niedersächsischen Springe. Angefangen, vor anderen Menschen zu singen, hat sie in einer Kirche, die sie gemeinsam mit ihrer Familie regelmäßig besucht hat. Bei "The Voice Kids" eroberte sie mit "Just The Way You Are" von Diana Krall die Herzen ihrer Zuhörerinnen und Zuhörer.

Lucas (11)

Als großer Fan von Andreas Bourani schaffte es Lucas mit dem Lied "Auf anderen Wegen" weiter zu kommen. Der 11-Jährige stammt aus dem bayerischen Dachau.

Lennart (13)

Lennart kommt aus dem Landkreis Osnabrück. Besonders gerne singt er Balladen - auf seiner Playlist sind aber auch Metal-Songs. Für "The Voice Kids" performte er erfolgreich "My Way" von Frank Sinatra.

Lilly (12)

Lilly kommt aus Schiffweiler im Saarland. Neben dem Singen tanzt sie gerne in der Garde und turnt. Bei "The Voice" Kids gewann sie mit "The Best" Tina Turner das Herz des Publikums.

Linus (15)

Linus aus Norderstedt in Schleswig-Holstein überzeugte mit dem Song "Bitte Hass Uns Nicht" von Gregor Hägele. Es hat schon seit seiner Kindheit davon geträumt, auf der Bühne zu stehen und möchte Menschen mit Musik begeistern.

Nahla (11)

Die aus dem niedersächsischen Isernhagen stammende Nahla sang "I Wanna Dance With Somebody" von Whitney Houston bei "The Voice Kids". Es handelt sich dabei um ihren Lieblingssong, den sie schon mit drei bis vier Jahren versucht hat zu singen - ohne dabei überhaupt wirklich Englisch sprechen zu können.

Franz (13)

Franz, der in Nähe vom sächsischen Zwickau wohnt, performte mit "Bonnie & Clyde" einen Song von Sarah Connor und Henning Wehland auf der Bühne von "The Voice" Kids. In seiner Freizeit spielt er gerne Fußball und lernt Keyboardspielen.