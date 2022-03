Staffel 2 von "The Wilds": Alle Infos zu Start, Handlung und Besetzung

"The Wilds" wird mit Staffel 2 eine Fortsetzung erhalten. Start? Handlung? Folgen? Besetzung? Stream? Trailer? Hier verraten wir Ihnen alles, was wir schon herausbekommen haben.

Nur einen Monat nach dem Start von "The Wilds" kündigte Amazon Prime Video an, dass es eine Fortsetzung zum Survival-Drama um die Gruppe gestrandeter Mädchen geben wird.

Wie wird die Handlung fortgesetzt? Mit welchen Schauspielern wird es ein Wiedersehen geben? Hier erfahren Sie, was zum Amazon-Start von Staffel 2 der Serie "The Wilds" und an sonstigen Infos bereits bekannt ist.

Start: Wann ist Staffel 2 von "The Wilds" in Deutschland zu sehen?

Start-Termin für Staffel 2 von "The Wilds" ist der 6. Mai 2022. Ab diesem Release-Termin sind die Folgen auf Amazon Prime Video zu sehen.

Handlung: Darum geht es in "The Wilds", Staffel 2 auf Amazon Prime Video

Die Wissenschaftlerin Gretchen Klein versucht zu beweisen, dass Frauen eher als Männer dazu in der Lage sind, eine funktionierende Gesellschaft aufzubauen und zu führen. Um ihre These, die das Patriarchat endgültig abschaffen soll, zu bestätigen, inszeniert sie im Rahmen eines Experiments mit dem Titel "Dawn of Eve" einen Flugzeugabsturz, nachdem eine Gruppe junger Mädchen auf einer einsamen Insel gemeinsam ums Überleben kämpfen muss.

In der letzten Folge von Staffel 1 entdeckt Leah Rilke in der Anlage, in die die Mädchen nach ihrer Rettung zur Befragung gebracht werden, einen Überwachungsraum. In ihm befinden sich zahlreiche Monitore, die Aufnahmen einer weiteren Insel zeigen. Zu Leahs Entsetzen muss sie feststellen, dass eine weitere Gruppe auf einer Insel ausgesetzt wurde - diesmal jedoch junge Männer.

Staffel 2 wird sich demnach voraussichtlich um den Überlebenskampf der „The Twilight Of Adam“-Gruppe drehen, die für Gretchen Klein als Kontrollgruppe dienen und ihre These demnach ganzheitlich bestätigen soll.

Episoden: Das sind die Folgen von "The Wilds", Staffel 2

Staffel 2 von "The Wilds" besteht aus insgesamt zehn Folgen, die alle eine Länge von circa 42 Minuten haben. Wie die Titel der einzelnen Episoden lauten, hat Amazon Prime Video bisher noch nicht bekannt gegeben. Wir reichen die Folgennamen nach, sobald die entsprechenden Informationen verfügbar sind.

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "The Wilds", Staffel 2?

Da in Staffel 1 von "The Wilds" noch zahlreiche Fragen rund um die Rettung der Mädchen offen blieben, wird es mit den Schauspielerinnen und Schauspielern in Staffel 2 ein Wiedersehen geben wird. Hier finden Sie die Darsteller der ersten Staffel im Überblick:

Schauspieler Rolle Rachel Griffiths Gretchen Klein Sophia Ali Fatin Jadmani Sarah Pidgeon Leah Rilke Jenna Clause Martha Blackburn Erana James Toni Shalifoe Helena Howard Nora Reid Reign Edwards Rachel Reid Shannon Berry Dot Campbell Mia Healey Shelby Goodkind Joe Witkowski Thom David Sullivan Dr. Daniel Faber Troy Winbush FBI Agent Dean Young Jarred Blakiston Alex Tandy Wright Maryann Rike Barabara Eve Harris Audrey Richard Knowles Kurt Rilke Greg Bryk Tim Campbell

Neu hinzukommen werden in Staffel 2: Alex Fitzalan ("The Society") als Seth Novak, Nicholas Coombe ("68 Whiskey") als Josh Herbert, Reed Shannon ("Arcane") als Scotty Simms, Aidan Laprete ("Chad") als Henry Tanaka, Zack Calderon ("FBI") als Rafael Garcia, Charles Alexander als Kirin O'Connor, Miles Gutierrez-Riley als Ivan Taylor und Tanner Ray Rook as Bo Leonard.

Übertragung: So sehen Sie "The Wilds", Staffel 2 bei Amazon Prime Video im Stream

Die Mitgliedschaft bei Amazon Prime Video kostet 7,99 Euro pro Monat. Der Dienst kann laut Anbieter 30 Tage kostenlos genutzt werden. Er streamt Filme und Serien auf Amazon Fire TV, Smart-TV, Tablet, Smartphone oder die Spielekonsole. Die Videos können auch heruntergeladen und offline gesehen werden.

Die Prime-Mitgliedschaft bedeutet nicht, dass das gesamte Video-Portfolio des Anbieters kostenlos genutzt werden kann - manche Titel stehen auch nur zum Kauf oder zur Miete bereit. Prime-Mitglieder genießen aber laut Amazon auch noch andere Vorteile, zum Beispiel den kostenlosen Versand von Millionen von Artikeln innerhalb Deutschlands und Österreichs und eine "Same Day"-Lieferung in ausgewählten Metropolregionen. Außerdem: "Prime Music" - mehr als zwei Millionen Songs, ausgewählte Playlists und personalisiertes Radio. "Amazon Photos" stellt daüber hinaus unbegrenzten Fotospeicherplatz zur Verfügung

Trailer. Einblicke in Staffel 2 von "The Wilds"

Hier finden Sie den offiziellen Trailer zur zweiten Staffel von "The Wilds":

