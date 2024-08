Bulle büxt aus und wird mit Polizeihubschrauber gesucht

Ein Bulle auf der Flucht hat in Hünfeld (Landkreis Fulda) einen mehrstündigen Polizeieinsatz verursacht. Das Tier durchbrach am frühen Abend einen Weidezaun und lief in ein benachbartes Maisfeld, wie die Polizei mitteilte. Der Besitzer, ein Landwirt aus Oberfeld, konnte das Tier nicht einfangen, sodass mehrere Streifen ihn bei der Suche nach dem Dexter-Rind unterstützten.

Der laut Polizei «ausgeprägte Fluchtwille des Rindes» führte schließlich dazu, dass es in dem weitläufigen Maisfeld nicht mehr lokalisiert werden konnte. Deswegen wurden ein Tierarzt und ein Polizeihubschrauber angefordert. Mit einer Wärmebildkamera wurde der Ausreißer schließlich gefunden und von dem Veterinärmediziner betäubt. Rund zweieinhalb Stunden nach seiner Flucht war das Tier so wieder bei seinem Besitzer.