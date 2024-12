Schafe auf Gleisen sorgen für Zugverspätungen

Drei Schafe haben im osthessischen Eichenzell zahlreiche Zugverspätungen verursacht. Sie wurden zuerst im Bereich der Gleise im Ortsteil Kerzell gesichtet, wie die Polizei mitteilte. Die Tiere sollen am Dienstagmittag über den Zaun ihrer Weide gesprungen und dann in Richtung Frankfurt am Main unmittelbar an den Gleisen entlang gelaufen sein. Deshalb habe die Deutsche Bahn aus Sicherheitsgründen die Gleise zwischen Fulda und Frankfurt gesperrt.

Der Besitzer der Schafe sowie die Polizei konnten die Vierbeiner eigenen Angaben zufolge schnell einfangen und sichern. Kurze Zeit später konnte die Strecke laut Polizei wieder freigegeben werden. Die Schafe seien bei ihrem Ausflug unverletzt geblieben. Die Bundespolizei Kassel habe gegen den Besitzer der Tiere ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Insgesamt verspäteten sich wegen des Vorfalls 44 Züge um je fast eine Stunde.