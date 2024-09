Vermisstes Kind nach Wohnungsbrand in Eberswalde

Am späten Samstagabend ist beim dem Brand eines Wohn- und Geschäftshauses ein Mensch ums Leben gekommen. Das berichtet der RBB. Zuerst hatte Antenne Brandenburg berichtet. In einem Dönderladen in Eberswalde (Brandenburg) ist demnach gegen 23.13 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Laut RBB waren rund 100 Feuerwehr-Einsatzkräfte damit beschäftigt, den Großbrand unter Kontrolle zu bekommen. Anliegende Gebäude sollen beschädigt worden sein. Nach Angaben der Polizei würde derzeit noch ein Kind vermisst.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, habe das dreistöckige Haus bereits in Vollbrand gestanden, so die Leitstelle gegenüber dem RBB. Der Dönerladen befand sich im Erdgeschoss. Den Angaben der Beamten zufolge ist das dreigeschossige Haus komplett ausgebrannt. Inzwischen ist das Feuer gelöscht, eine Brandwache war am Morgen noch vor Ort. Zur Brandursache soll jetzt die Polizei ermitteln.

Großbrand in Eberswalde: Feuer fordert Todesopfer

Wie ein Sprecher der Regionalleitstelle Nordost dem RBB sagte, gebe es sechs weitere Verletzte. Vier davon seien schwer verletzt und wurden zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Das Feuer sei im Erdgeschoss ausgebrochen und habe sich schnell bis zum Dachgeschoss ausgebreitet. Die Bewohner mussten demnach über Drehleitern und Sprungkissen in Sicherheit gebracht werden, berichtet der RBB. Durch die Flammen seien zwei angrenzende Häuser ebenfalls beschädigt worden - eines davon sehr stark, betonte der Sprecher. Wie Bild berichtet, soll bei mindestens einem Wohnhaus ersten Informationen zufolge Einsturzgefahr bestehen. In einem Giebel habe sich ein großer Riss gebildet.