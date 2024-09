Hochwasser-Drama in Italien: Flut reißt Oma und Baby aus Bayern mit

Der dunkelblaue BMW mit Münchner Kennzeichen steht noch am Unglücksort. Gestrüpp hängt an den Scheibenwischern, unter der Stoßstange haben sich Äste, Laub und Schlamm gesammelt. Eine Hecke neben dem Auto sieht aus wie vom Sturm zerrupft. Hier in der westlichen Toskana nahe Pisa, trug sich am Montagabend ein Familiendrama zu. Ein durch Starkregen zu einem reißenden Strom angeschwollener Bach spülte den erst fünf Monate alten Noah und seine Oma Sabine davon. Beide stammen aus München. Hoffnung auf ihr Überleben gab es am Mittwoch kaum noch.

Wegen extrem starken Regens war der Bach Sterza weit über die Ufer getreten und hatte die Münchner Urlauber-Familie in ihrem gemieteten Ferienhaus, der Fattoria Belvedere bei Montecatini Val di Cecina, überrascht. Mehrere Stunden lang hatte am Montagabend ein Gewitter über dem Gebiet gewütet, innerhalb von sechs Stunden sollen 222 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen sein. Nach Angaben italienischer Medien suchten mehrere Flutwellen das Gebiet heim. Der Corriere della Sera schreibt, eine davon habe eine Höhe „von bis zu sechs Metern“ erreicht. Sie sollte der Familie zum Verhängnis werden.

Offenbar wollte der Vater des Säuglings, Alexander W., nach dem Eindringen des Wassers in das Ferienhaus Telefon-Kontakt mit Rettungskräften aufnehmen. Die Leitung brach allerdings ab. Dann versuchte sich die Familie selbst zu retten. Während Großvater Peter K., 62, weiter im Haus blieb, um mit den Rettungskräften Kontakt aufzunehmen, versuchten die Eltern des kleinen Noah sowie Großmutter Sabine zum nahe geparkten Auto zu gelangen. In diesem Moment erfasste die Flutwelle die vier. Wie Lokalmedien berichten, fiel der Vater zu Boden, das Baby rutschte ihm aus dem Arm. Auch die Oma wurde von der Flutwelle weggespült.

Hochwasser in der Toskana: „So etwas habe ich noch nie gesehen“

„Wir haben die Eltern gefunden, wie sie sich an einer Steineiche festhielten“, berichtete Augenzeuge Claudio Galeotti der Tageszeitung Il Tirreno. „Der Großvater suchte nach dem Enkelkind und seiner Frau, die anderen weinten. Ich habe die Eltern zu mir nach Hause gebracht. Später haben wir dann realisiert, dass die Suche erfolglos war. Ich wohne hier seit 1962, aber so etwas habe ich noch nie gesehen.“

„Überall liegen Bäume und Schlamm“, sagte Francesco Auriemma, Bürgermeister der nahegelegenen Gemeinde Montecatini Val di Cecina. Rettungskräfte der Feuerwehr sowie Freiwillige, insgesamt um die 100 Helfer, suchten bislang erfolglos nach den beiden Vermissten. Die Feuerwehr setzte auch am Mittwoch Hubschrauber und Drohnen ein.

Noch am Montagabend wurden Alexander W. und Mona K., die Eltern des kleinen Noah, ins Krankenhaus von Cecina gebracht. Großvater Peter K. setzte die Suche nach Enkel und Ehefrau offenbar auf eigene Faust fort. Ärzte und eine Psychologin kümmern sich um das Paar, das unter Schock steht. „Sie hat stundenlang nichts gesagt, am späten Vormittag dann ein paar Tränen vergossen“, zitiert Il Tirreno eine Person mit Zugang zum Krankenhaus. „I lost my baby“, „ich habe mein Baby verloren“, soll Mona K. gesagt haben. Inzwischen sollen die Überlebenden in ein Hotel in der Gegend umquartiert worden sein.

Die Behörden der Toskana wehrten sich gegen Vorwürfe, die meteorologischen Verhältnisse nicht realistisch genug eingeschätzt zu haben. „Die Vorhersagen haben ihre Limits“, sagte Monia Monni, für Umwelt und Zivilschutz zuständige Referentin der Regionalverwaltung. „Wir wissen, dass es starke Gewitterphänomene gibt, aber es ist unmöglich vorherzusagen, wie stark sie genau sein und wo genau sie niedergehen werden.“ Die Region hatte für Montag die zweitniedrigste Warnstufe ausgegeben.