Trooping the Colour: Wird Prinzessin Kate dabei sein?

Die Militärparade Trooping the Colour ist ein Mega-Event der britischen Monarchie. Doch wird Prinzessin Kate trotz ihre Krebserkrankung dabei sein?

Am 15. Juni 2024 findet in London die Militärparade Trooping the Colour statt. Ob die an Krebs erkrankte Prinzessin Kate an der Parade teilnimmt: Darüber wurde in den vergangenen Wochen viel spekuliert. Doch jetzt scheint es Gewissheit zu geben.

Trooping the Colour 2024: Nimmt Prinzessin Kate teil?

Eine Woche bevor in London die Militärparade Trooping the Colour stattfindet, gibt es eine große Generalprobe. Daran wird Prinzessin Kate nicht teilnehmen. Das hat der Palast gegenüber der britischen Daily Mail bestätigt.

Viele Adel-Experten haben das schon vermutet. Prinzessin Kate hat sich seit ihrer Krebserkrankung fast vollständig aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Updates zu Kates Gesundheitszustand sind selten.

Allerdings könnte es sein, dass Prinzessin Kate eine Woche später der Hauptveranstaltung beiwohnt. Wie die britische Tageszeitung The Mirror berichtet, denkt Kate wohl darüber nach, zum Abschluss der Parade auf dem Balkon des Buckingham-Palasts zu erscheinen. Vorausgesetzt: ihr Gesundheitszustand lässt das zu.

Auch für König Charles III. wird die Parade anders ablaufen als vergangenes Jahr. Wie der Spiegel berichtet, wird er wegen seiner Krebserkrankung für die Parade nicht auf ein Pferd steigen, sondern eine Kutsche nehmen.

Trooping the Colour: Was ist das?

Trooping the Colour ist die Geburtstagsparade für den britischen König. Wie das RND schreibt, handelt es sich dabei um eine 460 Jahre alte Tradition, bei der Soldaten in vollständiger Uniform am König vorbeimarschieren und ihre zeremonielle Flagge präsentieren, auch bekannt als "colour".

