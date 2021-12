TV-Programm an Silvester 2021: Tipps für Filme und Shows

Das Fernsehprogramm an Silvester 2021/2022 werden wir Ihnen hier in unserem Artikel vorstellen: Diese Filme und Shows erwarten Sie.

Silvester 2021/2022 steht vor der Tür. Da darf auch das passende Fernsehprogramm nicht fehlen. Neben Klassikern wie "Dinner for One" und "Papa Ante Portas" gibt es auch den einen oder anderen modernen Film wie auch Kinderprogramm zu sehen. Hier in unserem Artikel stellen wir Ihnen einen Überblick des Silvesterprogramms für den heutigen 31.12.21 vor.

Silvester 2021: Fernsehprogramm am Morgen und Vormittag

Joko & Klaas gegen ProSieben (6.40-14.10 Uhr, ProSieben): Die beliebte Comedy-Show von Joko Winterscheid und Klaas Heufer-Umlauf wird den ganzen Vormittag über zu sehen sein. Hier versuchen die beiden Partner alles, um ihre Rivalen, die für ProSieben antreten, in Spielen und Challenges zu schlagen.

100 Songs, die die Welt bewegten (5.45 Uhr, Vox): Der Free-TV-Sender zeigt den ganzen Tag über die Sendung. Hier werden zahlreiche Lieder - 100, um genau zu sein - vorgestellt, die uns alle inspirierten, berührten und bewegten.

Silvester 2021: TV-Progamm am Mittag und Nachmittag

Ist das Leben nicht schön? (15.10 Uhr, Arte): George ist einer der gutherzigsten Menschen überhaupt. Doch ausgerechnet ihm passiert ein ungünstiges Missgeschick, aufgrund dessen er seinen Lebenswillen zu verlieren droht. Doch Rettung naht: Der Engel Clarence soll George unterstützen und ihn wieder auf den richtigen Weg bringen. Das Problem: Clarence ist sehr schusselig.

Dinner for One (15.45 Uhr und 17.10 Uhr, NDR): Der wohl beliebteste Silvester-Klassiker darf auch in diesem Jahr nicht im TV-Porgramm fehlen. Der Sketch dauert nur 18 Minuten und zeigt ein Hin und Her zwischen Sir Toby, Admiral von Schneider, Mr. Pommeroy und Mr. Winterbottom, den Freunden von Miss Sophie, die sie zum Dinner eingeladen hat. Woran es hier auf keinen Fall mangelt: alkoholischer Verkostung.

Ein Herz und eine Seele: "Sylvesterpunsch" (16.10 Uhr im BR): Die Comedy-Serie ist ein absolutes Muss an Silvester. "Ekel", der Familienvater, der sehr konservative Ansichten vertritt, und seine so ganz anders denkende Tochter stehen sich gegenüber.

Silvester 2021/2022: TV-Tipps für den Abend

Pappa Ante Portas (18.30 Uhr, das Erste): Loriot ist quasi schon Tradition im Fernsehprogramm an Weihnachten wie auch an Silvester. Hier geht es um einen Patriarch, der sich ganz plötzlich im Vorruhestand wieder findet und nun den ganzen Familienalltag, der bisher ohne ihn immer bestens lief, ins Chaos stürzt.

Danke für Nichts, 2020 (19.25 Uhr, ZDF): Um das Jahr 2021 nicht mit der durch die Corona-Krise hervorgerufenen Frustration und Traurigkeit abzuschließen, hat sich diese Show das genaue Gegenteil ausgedacht: Die besten Comedy-Szenen des ZDF werden hier gezeigt.

Shrek - Der tollkühne Held (22.05 Uhr, Sat.1): Auch ein Programm für die Kleineren darf an Silvester nicht fehlen. Bei "Shrek" geht es um die Liebe. Der Oger Shrek wird in einen Sumpf verbannt, doch um das zu verhindern geht er einen gefährlichen Deal ein. Wenn er es schafft, Prinzessin Fiona aus einem Turm befreien, der von einem Drachen bewacht wird. Eine abenteuerliche Mission wartet auf den Oger.

Silvester 2021: Filme und Shows in der Nacht

Bullyparade - Der Film (22.10 Uhr, ProSieben): Für Unterhaltung und Comedy sorgt Michael "Bully" Herbig an Silvester mit der Wiederauferstehung der Kultserie "bullyparade". (T)raumschiff Surprise, Kaiserin Sissi, Winnetou und Lutz von der Wallstreet sind alle mit dabei und erleben wieder ein lustiges Abenteuer nach dem anderen.

Geh aufs Ganze! (22.25 Uhr, Sat.1): Die Gameshow kommt wieder zurück ins deutsche Fernsehen. Es geht wieder einmal um Geld- und Sachpreisen, die es zu gewinnen gibt. Auch ein Trostpreis steht dem Verlierer wieder zur Verfügung.