2. ESC-Halbfinale 2024: Termin, Teilnehmer und Übertragung

Im 2. Halbfinale des ESC 2024 kämpfen 16 Länder ums Weiterkommen. Hier gibt es alle Infos rund um Übertragung im TV und Stream, Teilnehmer, Reihenfolge und Termin.

Bereits zum 68. Mal wird der Eurovision Song Contest ausgetragen. Der Musikwettbewerb, der in Deutschland bis 2001 unter dem Titel Grand Prix Eurovision de la Chanson lief, hat in seiner langjährigen Geschichte bereits einige bekannte Sieger wie die schwedische Band ABBA hervorgebracht - aber auch deutschen Künstlerinnen wie Nicole oder Lena hat er zu Bekanntheit verholfen. Nachdem im vergangenen Jahr die schwedische Sängerin Loreen im britischen Liverpool gewonnen hatte, wird der ESC 2024 in Malmö ausgetragen. Bevor dann im Finale entschieden wird, wer sich dieses Jahr die musikalische Krone aufsetzen darf, stehen aber erst einmal die beiden Halbfinals an.

Das Votingverfahren hat sich dabei im Vergleich zu den vorherigen Jahren etwas verändert. Zum einen gibt es in den Halbfinalen keine Jury mehr; lediglich das Zuschauervoting entscheidet darüber, welche Länder weiterkommen. Zum anderen dürfen nun auch Fans aus Ländern, die nicht am ESC teilnehmen, abstimmen. Deren Voting wird dann in der Kategorie "Rest of the World" zusammenaddiert und zählt genauso viel wie das eines einzelnen Teilnehmerlandes.

Sie wollen wissen, wann genau das 2. ESC-Halbfinale stattfindet, welche Länder dort antreten und wie man die Sendung als Zuschauer verfolgen kann? Wir haben alle Informationen rund um Termin, Teilnehmer und Übertragung des 2. Halbfinale des ESC 2024.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: AFP

Das ist der Termin für das 2. ESC-Halbfinale 2024

Das Datum für das 2. ESC-Halbfinale 2024 steht fest: Der Termin für die Show wurde auf Donnerstag, den 9. Mai 2024, gelegt. Damit folgt der zweite Teil des Halbfinales zwei Tage nach dem ersten Teil, der bereits am 7. Mai 2024 gezeigt wird. Am 11. Mai 2024 findet dann schließlich das Finale statt. Das sind die ESC-Termine 2024 im Überblick:

7. Mai 2024: Erstes ESC-Halbfinale 2024

9. Mai 2024: Zweites ESC-Halbfinale 2024

11. Mai 2024: Finale

Eurovision Song Contest 2024: Das sind die Teilnehmer im 2. Halbfinale

15 Teilnehmerinnen und Teilnehmer starten im 1. ESC-Halbfinale, 16 sind es im 2. Halbfinale; welche Länder in welchem der beiden Finale zu sehen sind, wurde bereits am 30. Januar 2024 per Allocation Draw ausgelost. Eine Sonderstellung nehmen dabei die sogenannten "Big Five"-Länder ein: Das sind Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien und Großbritannien. Sie werden seit 1996 traditionell bereits für das Finale gesetzt und müssen sich deswegen nicht mehr im Halbfinale beweisen. 2024 gibt es hier allerdings eine Neuheit: Obwohl ihnen der Auftritt im Finale bereits sicher sind, stellen sich die "Big Five" sowie das Gastgeberland Schweden mit ihren jeweiligen Kandidaten dieses Jahr trotzdem auch im Halbfinale auf die Bühne.

Am 9. Mai 2024 gibt es deshalb neben den 16 Teilnehmern auch noch Auftritte von Frankreich, Spanien und Großbritannien. Frankreichs Slimane singt zwischen Tschechien und Österreich. Die spanische Abgesandte Nebulossa tritt dann zwischen Lettland und San Marino auf und aus Italien singt Angelina Mango zwischen Estland und Israel.

Lesen Sie dazu auch

Startnummer Land Act Song 01 Malta Sarah Bonnici "Loop" 02 Albanien Besa Kokëdhima "Titan" 03 Griechenland Marina Satti "Zari" 04 Schweiz Nemo "The Code" 05 Tschechien Aiko "Pedestal" 06 Österreich Kaleen "We Will Rave" 07 Dänemark Saba "Sand" 08 Armenien Ladaniva "Jako" 09 Lettland Dons "Hollow" 10 San Marino Megara "11:11" 11 Georgien Nutsa Buzaladze "Fire Fighter" 12 Belgien Mustii "Before The Party's Over" 13 Estland 5Miinust & Puuluup "(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi" 14 Israel Eden Golan "Hurricane" 15 Norwegen Gåte "Ulveham" 16 Niederlande Joost Klein "Europapa"

Reihenfolge beim 2. ESC Halbfinale 2024

Die 16 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 2. ESC-Halbfinales 2024 starten in der oben angegebenen Reihenfolge. Diese wurde Ende März von den Produzenten nach dramaturgischen Gesichtspunkten festgelegt, so die ARD.

Eurovision Song Contest 2024: So funktioniert die Übertragung im TV und Stream

Wer live verfolgen möchte, wie sich die einzelnen Nationen auf der Bühne schlagen, hat verschiedene Möglichkeiten. Für die Übertragung im deutschen TV ist die ARD verantwortlich. Das 2. ESC-Halbfinale ist auch im linearen Free-TV zu sehen - allerdings nicht direkt in der ARD, sondern bei ONE. Der ARD-Spartensender, der früher EinsFestival hieß, zeigt vor allem Fernsehfilme, Dokumentationen, Magazine - und eben auch Musiksendungen. Hier startet das 2. ESC-Halbfinale 2024 um 21 Uhr live.

Darüber hinaus kann man die Sendung zeitgleich auch online im Livestream ansehen. Das funktioniert auf eurovision.de und im Livestream der ARD-Mediathek.