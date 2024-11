"7 vs. Wild" 2024: Wer hat Staffel 4 gewonnen?

Die Survival-Reality-Serie „7 vs. Wild“ wurde von den deutschen Content-Produzenten Fritz Meinecke, Johannes Hovekamp und Max Kovacs entwickelt. Die ersten beiden Staffeln erreichten gemeinsam über 200 Millionen Aufrufe auf YouTube und etablierten die Show als eines der bekanntesten Online-Formate in Deutschland. In Staffel 3 wurde das Konzept nochmals erweitert. Erstmals wurden ganze Teams in die Wildnis geschickt.

Die Übertragung von Staffel 4 startete im Oktober 2024 auf Amazon Freevie, Amazon Prime und Youtube. Nun stehen insgesamt vier Gewinner fest. Nach den bisherigen Konzepten von „7 vs. Wild“, darunter der Robinson-Crusoe-Ansatz in Staffel 2 und der Team-Modus in Staffel 3, führte die vierte Staffel die Teilnehmer in ein neues Szenario: ein Flugzeugabsturz-Szenario in Neuseeland. Dabei traten alle sieben Kandidaten erstmals als geschlossene Gruppe an, um die Herausforderungen des Überlebens gemeinsam zu bewältigen.

Im Fokus stand die Dynamik innerhalb der Gruppe: Wie entwickelte sich das soziale Gefüge? Gelang es den Teilnehmenden, Aufgaben wie die Beschaffung von Nahrung oder den Bau eines Schutzes gemeinschaftlich zu lösen? Und blieben alle Teil der Gruppe, oder zog sich jemand zurück?

Auch die Vorgaben für das mitgebrachte Equipment wurden vorab angepasst. Während die Teilnehmer beim Packen von Kleidung nur Empfehlungen erhalten hatten und selbst entscheiden konnten, gab es erstmals strenge Vorgaben bei der Ausrüstung. Persönliche Gegenstände waren nicht erlaubt. Stattdessen stellte das Produktionsteam eine Startausrüstung zusammen, die der gesamten Gruppe zur Verfügung stand.

Sie möchten wissen, wie die neue Ausgabe der Survival-Show ausgegangen ist? Wer hat Staffel 4 von „7 vs. Wild“ gewonnen? Hier verraten wir Ihnen alle wichtigen Infos.

„7 vs. Wild“: Das sind die Gewinner der 4. Staffel

In der vierten Staffel von „7 vs. Wild“ mussten sieben Teilnehmer, darunter sowohl erfahrene Überlebensexperten als auch Neulinge, in der Kulisse eines inszenierten Flugzeugabsturzes zurechtkommen. Die Gruppe hatte die Freiheit, gemeinsam zu agieren oder sich aufzuteilen.

Die Dreharbeiten fanden in einem abgelegenen Tal auf der Südinsel Neuseelands statt. Dort kämpften die Teilnehmer mit extremen Witterungsbedingungen, darunter frostige Temperaturen und ein begrenztes Angebot an natürlichen Ressourcen. Trotz der Herausforderung standen ihnen Trinkwasser sowie grundlegende Werkzeuge und Techniken wie das Errichten von Fallen oder das Entfachen von Feuer zur Verfügung. Der einbrechende Winter mit Schneefällen und eisiger Kälte stellte jedoch eine erhebliche Belastung dar und forderte die Anpassungsfähigkeit der Gruppe heraus.

Am ursprünglich 15. Tag der Survival-Show „7 vs. Wild“ war dann eine Abholung der Teilnehmer geplant. Doch eine unerwartete Wendung ereignete sich bereits am Tag zuvor. Per Funkspruch wurde den verbleibenden Kandidaten Julia Beautx, Joey Kelly, Flying Uwe und Joe Vogel mitgeteilt, dass sie eine letzte Herausforderung bewältigen müssen, um die Staffel erfolgreich abzuschließen.

Die Aufgabe bestand darin, einen etwa fünf Kilometer langen Marsch flussabwärts zu einer Brücke zu absolvieren. Es handelte sich um eine Strecke, von der sie zuvor keine Kenntnis hatten. Dieser unerwartete Evakuierungsmarsch brachte die Teilnehmenden in eine ungewisse Situation, da sie nicht wussten, was sie auf dem Weg erwarten würde. Dennoch meisterten alle vier die Herausforderung und erreichten gemeinsam das Ziel. Somit sind das die Gewinner in Staffel 4 von „7 vs. Wild“:

Julia Beautx

Joey Kelly

Flying Uwe

Joe Vogel

Staffel 4 von „7 vs. Wild“: Welche Teilnehmer sind raus?

In Staffel 4 von „7 vs. Wild“ gab es insgesamt drei vorzeitige Abbrüche. Am vierten Tag entschied sich Stefan Hinkelmann die Show zu verlassen. Grund dafür waren Konflikte innerhalb der Gruppe, die eine weitere Zusammenarbeit unmöglich machten. Nur wenige Tage später an Tag sieben musste Hugo aufgrund gesundheitlicher Probleme aufgeben. Symptome wie Dehydrierung und Atemnot führten dazu, dass er die Wildnis vorzeitig verlassen musste. Am Tag acht trat Sandra aufgrund eines Harnwegsinfekts aus der Challenge zurück.

„7 vs. Wild“, Staffel 4: Übertragung der Folgen im Stream

Seit Oktober 2024 sind die Episoden der vierten Staffel auf Amazon Freevee verfügbar, wo sie werbefinanziert und kostenlos gestreamt werden können. Gleichzeitig sind die Folgen auch auf Amazon Prime zugänglich, allerdings nur für Abonnenten, die den Dienst ohne Werbung nutzen möchten. Zwei Wochen nach dem Start auf den Amazon-Plattformen wurde die neue Staffel zudem auf YouTube veröffentlicht. Dort erscheint zweimal pro Woche eine neue Folge auf dem offiziellen „7 vs. Wild“-Kanal.

Auf Amazom Freevee und Amazon Prime gab es die letzte Folge der vierten Staffel bereits am 22. November 2024 zu sehen. Auf Youtube wird die letzte Episode am 5. Dezember 2024 ausgestrahlt.