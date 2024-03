"The Biggest Loser - Leben leicht gemacht" 2024: Trainer und Coaches der neuen Staffel

"The Biggest Loser - Das Leben leicht gemacht" 2024: Wir stellen Ihnen hier die Trainer und Coaches der Sat.1-Abnehmshow vor.

" The Biggest Loser": 16 Kandidatinnen und Kandidaten träumen davon, mithilfe der Abnehm-Show auf Sat.1 einen gesünderen Lebensstil zu erreichen und Gewicht zu verlieren. Gemeinsam bringen sie satte 2282 Kilo auf die Waage, was einem Durchschnitt von 142,6 Kilo pro Person entspricht. Jetzt ist es Zeit für Veränderungen! Unter der Anleitung der Coaches stellen sich die Teilnehmer ihren individuellen Herausforderungen. Jede Episode endet mit der alles entscheidenden Waage, die darüber befindet, wer die Show verlassen muss und wer weiterhin im Wettbewerb bleiben darf. Der Teilnehmer oder die Teilnehmerin mit dem höchsten prozentualen Gewichtsverlust sichert sich einen Platz in der nächsten Runde. Diejenigen, deren Leistung auf der Waage weniger überzeugend ist, müssen ihre Koffer packen und nach Haus fahren. Um den Kandidatinnen und Kandidaten dieses Jahr einen ganz besonderen Anreiz zu bieten, darf das jeweilige Gewinnerteam des wöchentlichen Wiegens für die nächste Woche ins Luxus-Camp einziehen. Für die Verlierer und Verliererinnen hingegen gibt es Sand und Staub im Basic-Camp. Der Boden unten den Füßen ist allerdings für beide Teams gleich: Schauplatz der Loser-Sause ist wieder die griechische Insel Naxos.

Wer wird sein Leben nachhaltig umgestalten und den Sieg sowie 50.000 Euro erringen? Die Antwort gibt es für Sat.1- Zuschauer seit dem 8. Januar 2024 im Rahmen der Sendetermine: Immer montags um 20.15 Uhr - und schon eine Woche vor der Ausstrahlung im linearen Fernsehen in einer exklusiven Preview auf Joyn.

"The Biggest Loser" 2024: Wer coacht die Teilnehmerinnen und Teilnehmer?

Christine Theiss und Ramin Abtin sind bei der aktuellen Staffel von "The Biggest Loser - Das Leben leicht gemacht" 2024 die Betreuer der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Sigrid Ilumaa hat sich von ihrer Rolle als Coach verabschiedet. Sie war seit 2021 im Team, hatte aber bereits in den davor liegenden Jahren die ausgeschiedenen Bewerber und Bewerberinnen als Onilne-Coach im Allltag unterstützt. Ihren Part übernimmt die bisherige Camp-Chefin Christine Theiss.

Hier ein Überblick über die Coaches:

Coach Dr. Christine Theiss (Team Rot)

Dr. Christine Theiss ist seit der vierten Staffel ein fester Bestandteil der Sendung. Sie studierte Medizin an der Ludwig-Maximilian-Universität in München. Die Sportlerin hält 23 WM-Titel als Profikickboxerin. Ihre Karriere im Leistungssport beendete sie im Jahr 2013. Zum Fernsehen kam sie im Jahr 2018, als sie in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Gesundheitsministerium den Sat.1-Zuschauern tägliche Sport-Tipps gegeben hat. Sie unterstützt die Teilnehmer als Ärztin, steht ihnen aber in der aktuellen Staffel hauptsächlich als Coach zur Verfügung.

Coach Ramin Abtin (Team Grün)

Seit 2013 ist Ramin Abtin als Coach bei "The Biggest Loser" dabei. Der 49-Jährige konnte seinen Kickbox-Weltmeister-Titel elf Mal verteidigen und beendete seine Karriere im Jahr 2011. Sein Ausstieg war nicht freiwillig: aufgrund einer Rückenverletzung musste er seine Profikarriere beenden. Seitdem ist er als Kampfsport-Trainer tätig. Als ausgebildeter Sport- und Gymnastiklehrer und Sportpädagoge kann er die Kandidaten optimal bei ihren Weg zu ihrem Optimalgewicht unterstützen. Er legt Wert auf die Vertrauensbasis zwischen ihm und den Kandidaten. Sein Team konnte schon sechsmal gewinnen.

