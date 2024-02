"Avatar - The Last Airbender": Folgen, Handlung und Besetzung

Die Fantasy-Serie "Avatar: The Last Airbender" ist 2024 auf Netflix erschienen. Hier gibt es alle Infos rund um Handlung, Folgen, Besetzung und Trailer.

"Avatar: The Last Airbender" gibt es bereits seit 2005 als animierte Fantasy-Serie, produziert von Nickelodeon Animation Studio in den USA. In der Serie dreht sich alles um den jungen Avatar Aang, der lernen muss, die vier Elemente Wasser, Erde, Feuer oder Luft zu bändigen. Gemeinsam mit seinen Freunden ist er auf der Mission, das Gleichgewicht zwischen den vier Nationen wiederherzustellen. Dazu muss er den Krieg beenden, den die Feuer-Nation vor vielen Jahren begann.

Nun gibt es seit Februar 2024 die Geschichte von Aang als Realserie auf Netflix zu sehen. Alle Infos rund um Handlung, Folgen und Besetzung der neuen Serienproduktion von "Avatar: The Last Airbender", finden Sie hier im Artikel. Auch den Trailer zur Neuverfilmung finden Sie hier.

"Avatar: The Last Airbender" im Stream: Seit wann läuft die Realverfilmung auf Netflix?

Seit dem 22. Februar 2024 kann man Avatar Aang und seine Freunde auf ihrem Abenteuer durch die Welt der vier Elemente begleiten. Auch die drei Staffeln zur Anime-Serie von "Avatar - Herr der Elemente" laufen bei Netflix. Dort können beide Serien jederzeit online über den Streaming-Dienst gesehen werden, egal ob auf dem TV, Tablet oder Handy.

Worum geht es bei "Avatar: The Last Airbender": Die Handlung der Serie

Es geht um eine Welt, in der Menschen je eines der vier Grundelemente Wasser, Erde, Feuer oder Luft beherrschen können. Inspiriert ist das Konzept von alten chinesischen Kampfkünsten. Dabei gibt es nur eine Person auf der ganzen Welt, die die Macht besitzt, alle vier Elemente zu beherrschen – den Avatar. Stirbt ein Avatar, wird er neu wiedergeboren. In sich vereint er das Wissen aller bisherigen Avatare.

In der Serie ist der zwölfjährige Aang als Avatar auserkoren und hat die Mission, das Gleichgewicht zwischen den Luftnomaden, der Feuernation, dem Erdkönigreich und den Wasserstämmen aufrecht zu erhalten. Das ist eine große Verantwortung, denn die vier Nationen befinden sich im Krieg. Die Feuernation führt Krieg gegen die anderen Völker und Aang findet sich als letzter Überlebender der Luftnomaden wieder. Zusammen mit seinen Freunden Katara, Sokka und Toph macht er sich auf, den Krieg der Feuernation zu beenden und den Feuerlord Ozai zu besiegen, bevor dieser die Weltherrschaft an sich reißt.

"Avatar: The Last Airbender": Wie viele Folgen gibt es?

Die 2024 veröffentlichte erste Staffel der Serie umfasst acht Folgen, die allesamt seit dem 22. Februar 2024 zum Abruf bereit stehen. Die Handlung der acht Folgen reicht bis zur Schlacht um den Wasserstamm im Norden.

Das sind die Folgen von "Avatar: The Last Airbender":

Episode 1, "Aang", 22. Februar 2024

Episode 2, "Krieger", 22. Februar 2024

Episode 3, "Omashu", 22. Februar 2024

Episode 4, "Dunkelheit", 22. Februar 2024

Episode 5, "Weggezaubert", 22. Februar 2024

Episode 6, "Masken", 22. Februar 2024

Episode 7, "Norden", 22. Februar 2024

Episode 8, "Legenden", 22. Februar 2024

Besetzung von "Avatar: The Last Airbender": Welche Schauspieler sind im Cast dabei?

Die Hauptdarsteller der Serie sind Aang, gespielt von Gordon Cormier und seine drei Freunde. Aangs größter Gegenspieler ist Feuerlord Ozai, dargestellt von Daniel Dae Kim. Im Folgenden haben wir eine Liste aller Schauspieler und ihre Rollenbesetzung für Sie zusammengestellt.

Besetzung Rolle Gordon Cormier Aang Kiawentiio Katara Ian Ousley Sokka Dallas Liu Zuko Daniel Dae Kim Feuerlord Ozai Paul Sun-Hyung Lee Onkel Iroh Kay Siu Lim Gyatso Ken Leung Kommander Zhao Arden Cho June George Takei Koh Momoda Tamada Ty Lee Thalia Tran Mai Utkarsh Ambudkar King Bumi Amber Midthunder Prinzessin Yue

"Avatar: The Last Airbender": Trailer

Alle, die sich einen ersten Eindruck von "Avatar: The Last Airbender" verschaffen wollen, können das mit dem offiziellen Trailer hier tun: