Kandidaten von "Bauer sucht Frau" 2023: Die neuen Bauern in Staffel 19

Staffel 19 der beliebten TV-Sendung "Bauer sucht Frau" ist gestartet. Hier stellen wir Ihnen alle neuen Bäuerinnen und Bauern vor.

Am Pfingstmontag haben sich bereits Bäuerinnen und Landwirte vorgestellt, die in Staffel 19 von " Bauer sucht Frau" 2023 dabei sind. Aus einer Vielzahl von Bewerbungen konnten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen dann diejenigen Personen auswählen, die sie beim großen Scheunenfest kennenlernen wollten. Allerdings standen ihnen dort die schwierige Entscheidung bevor, wen sie zu sich nach Haus einladen wollen, um eine gemeinsame Hofwoche zu verbringen.

Die Dreharbeiten für die 19. Staffel sind im Sommer abgeschlossen worden. Übertragen werden die neuen Folgen von "Bauer sucht Frau" seit dem 20. November 2023 wieder auf RTL. Wir stellen Ihnen alle Kandidatinnen und Kandidaten für Staffel 19 von "Bauer sucht Frau" vor.

"Bauer sucht Frau 2023": Kandidaten und Kandidatinnen im Überblick

Pferdewirtin Carolin

Pferdewirtin Carolin (26) aus Hessen Foto: RTL

Die 26-jährige Carolin aus Hessen plant, den Hof ihrer Eltern zu übernehmen. Der Hof umfasst 65ha Grünland, 35 Hektar Ackerland und beherbergt 17 eigene Pferde, 60 Pensionspferde sowie Rinder, Hennen, Ziegen und Lämmer. Carolin ist Modeliebhaberin, liebt Tiere und fühlt sich geehrt, dass sie diese Verantwortung übernehmen darf. Neben der Arbeit mit den Pferden unterstützt sie ihre Eltern auch im Hofcafé, wo sie eigene Eier und Fleischprodukte vermarkten. Sie sucht nach einem loyalen und treuen Partner, der humorvoll und optimistisch ist.

Alter: 26

26 Sternzeichen : Scorpion

Scorpion Region: Main-Kinzig-Kreis, Hessen

Main-Kinzig-Kreis, Betrieb: Pferdepension

Pferdepension Umfeld : Lebt mit ihren Eltern auf dem Hof

Geflügelbäuerin Stefanie

Geflügelbäuerin Stefanie (40) aus Schleswig-Holstein Foto: RTL

Stefanie lebt mit ihrer Tochter auf einem Resthof in Nordfriesland und kümmert sich um über 65 Tiere. Neben ihrer Arbeit als Hundetrainerin betreibt sie eine Hundepension. In ihrer Freizeit treibt sie gern Sport und zeigt sich auf ihrem Fitnessaccount. Nach vier Jahren des Singleseins sucht die 40-jährige "Bauer sucht Frau"-Kandidatin einen Mann mit Kinderwunsch oder bereits vorhandenen Kindern. Wichtig sind ihr Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit, während das Aussehen weniger Bedeutung hat.

Alter: 40

40 Sternzeichen : Skorpion

Skorpion Region: Nordfriesland , Schleswig-Holstein

, Betrieb: Resthof mit Geflügelhaltung und Hundepension

Resthof mit Geflügelhaltung und Hundepension Umfeld : Lebt mit ihrer Tochter (5) auf dem Hof

Öko-Bauer Christoph

Öko-Bauer Christoph (27) aus Niedersachsen Foto: RTL

Der 27-jährige Christoph lebt in Niedersachsen auf dem wiederbelebten Hof seiner Familie. Auf 12 Hektar Grün- und Ackerland sowie 12,5 Hektar Wald betreibt er Mutterkuhhaltung und Forstwirtschaft. Hauptberuflich arbeitet er bei der Berufsfeuerwehr und nebenbei in einer Zimmerei für Fachwerksanierung. Er legt Wert auf artgerechte und klimaneutrale Tierhaltung, obwohl er selbst überwiegend vegan lebt. In seiner Freizeit besucht er gerne Musikfestivals und Konzerte, spielt mit seiner Punkrockband und sammelt Pilze und Kräuter. Christoph achtet auf eine gesunde Ernährung und hält sich mit Sport und Yoga fit. Er sucht eine ehrliche und tierliebe Frau, die seine Leidenschaft für alternative Landwirtschaft und Handwerk teilt und mit der er eine Familie gründen kann.

Alter: 27

27 Sternzeichen : Skorpion

Skorpion Region: Landkreis Rotenburg ( Wümme ), Niedersachsen

Landkreis Rotenburg ( ), Betrieb: Mutterkuhhaltung

Umfeld : Lebt in einer eigenen Wohnung auf dem Hof, auf dem auch seine Mutter wohnt

Milchbauer André

Milchbauer André (33) aus Nordrhein-Westfalen Foto: RTL

Am Niederrhein lebt Milchbauer André auf einem Milchviehbetrieb mit seiner Familie. Sie kümmern sich um Rinder, Pferde, Hühner, Gänse, einen Hund und fünf Katzen auf 80 Hektar Land. André genießt den Umgang mit den Tieren und entspannt sich gern beim Reiten. Er ist freiwilliger Feuerwehrmann, kann aber auch kochen, waschen und bügeln. Bisher hatte er kein Glück in der Liebe, sucht aber eine verständnisvolle und humorvolle Partnerin, die seine Leidenschaft für die Landwirtschaft teilt.

Alter: 33

33 Sternzeichen : Widder

Widder Region: Niederrhein , Nordrhein-Westfalen

, Betrieb: Milchviehbetrieb

Umfeld : Lebt mit seinen Eltern und Oma auf dem Hof

Viehwirt Daniel

Viehwirt Daniel (26) aus Bayern Foto: RTL

Daniel ist bayerischer Landwirt und führt den Familienhof in fünfter Generation zusammen mit seinem Vater. Der Hof umfasst 85 Hektar Ackerland, 10 Hektar Wald und einen Schweinemastbetrieb. Daniel schätzt die Abwechslung in der Hofarbeit und die gute Zusammenarbeit mit seiner Familie. Nebenbei arbeitet er als selbstständiger Immobilienmakler. In seiner Freizeit engagiert sich der gesellige Landwirt bei der Landjugend und verbringt Zeit bei der Freiwilligen Feuerwehr. Er legt großen Wert auf Sport und möchte eine Frau, die im Leben etwas erreichen möchte. Ein natürlicher Look mit ein paar Tattoos oder Piercings ist für ihn attraktiv.

Alter: 26

26 Sternzeichen : Fische

Fische Region: Niederbayern, Bayern

Niederbayern, Bayern Betrieb: Schweinemastbetrieb

Schweinemastbetrieb Umfeld : Lebt mit seinen Eltern auf dem Hof

Hobbypferdebauer Dietrich-Max-Helmut

Hobbypferdebauer Dietrich-Max-Helmut (69) aus Brandenburg Foto: RTL

Dietrich-Max-Helmut hat sich vor acht Jahren seinen Traum vom Pferdehof in Brandenburg verwirklicht. Nach einer langen Karriere als LKW-Fahrer kümmert er sich nun um vier Pferde und eine Katze. Er ist schon seit seiner Kindheit mit Pferden verbunden. Heute ist er ein leidenschaftlicher Pferdebauer und hat es sogar mit seinem Ponysportverein ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft. Er liebt die Arbeit mit Tieren, ihre Dankbarkeit und Zuneigung. Seit drei Jahren ist der rüstige Rentner allein und sucht eine Partnerin, die ihn akzeptiert und sein Hobby teilt. Als versierter Tänzer, vor allem im Rock 'n' Roll, wäre es von Vorteil, wenn seine Traumfrau ebenfalls das Tanzen beherrscht.

Alter: 69

69 Sternzeichen : Krebs

Krebs Region: Elbe-Elsterkreis, Brandenburg

Elbe-Elsterkreis, Betrieb: Hobbybauer (Rentner)

Hobbybauer (Rentner) Umfeld : Lebt allein auf dem Hof

Schafzüchter Hannes

Schafzüchter Hannes (23) aus Bayern Foto: RTL

Der bayerische Traditionsfreund Hannes ist fest in seiner Heimat verwurzelt. Während der Faschingszeit ist er Mitglied eines Perchtenvereins und zeigt bei Auftritten sein Können. Außerdem beteiligt er sich am Schuhplatteln im Trachtenverein. Abends genießt er gerne Grillabende auf der Alm mit seinen Freunden. Im Winter ist er begeisterter Skifahrer. Er hatte bisher eine Beziehung und sucht nun die große Liebe, mit der er eine Familie gründen kann. Er wünscht sich idealerweise drei Kinder. Mit seiner Traumfrau würde er gerne wandern oder Skifahren gehen, daher ist es ihm wichtig, dass sie sportlich ist.

Alter: 23

23 Sternzeichen : Schütze

Schütze Region: Oberbayern, Bayern

Oberbayern, Bayern Betrieb: Schafzucht

Schafzucht Umfeld : Lebt mit seinen Eltern und seinem Bruder auf dem Hof

Pferdewirtschaftsmeister Hans

Pferdewirtschaftsmeister Hans (65) aus Nordrhein-Westfalen Foto: RTL

Der 65-jährige Landwirt Hans betreibt in der Eifel eine Pferdepension und einen Bauernhof mit verschiedenen Tieren. Hans ist gerne aktiv: Im Sommer erkundet er mit seinem Mountainbike die Wiesen und Felder und tanzt leidenschaftlich gern. Nach einer langen Ehe ist er nun seit zehn Jahren allein und sucht eine naturverbundene, humorvolle Frau zwischen 45 und 55 Jahren, die idealerweise gern reitet.

Alter: 65

65 Sternzeichen : Wassermann

Wassermann Region: Eifel , Nordrhein-Westfalen

, Betrieb: Pferdepension

Pferdepension Umfeld : Lebt gemeinsam mit seinem Vater auf dem Hof

Rinderzüchter Henrik

Rinderzüchter Henrik (30) aus Schleswig-Holstein Foto: RTL

Der 30-jährige Henrik betreibt nebenberuflich eine Rinderzucht und arbeitet hauptberuflich als Projektmanager. Er liebt das Landleben und hat eine enge Bindung zu seinen Tieren. In seiner Freizeit engagiert er sich in der Feuerwehr, im Schützenverein und widmet sich der Musik und dem Tanzen. Er sucht eine unternehmungslustige und romantische Frau, mit der er tiefgründige Gespräche führen kann. Das Aussehen und Alter spielen für ihn keine Rolle, jedoch bevorzugt er lange Haare. Er wünscht sich eine Partnerin, die eigene Interessen hat, aber auch gerne Zeit auf dem Hof verbringt.

Alter: 30

30 Sternzeichen : Fische

Fische Region: Schleswig-Flensburg , Schleswig-Holstein

, Betrieb: Mutterkuhhaltung

Umfeld : Lebt allein in einer Mietwohnung, auf dem Hof wohnt der Pächter

Milchbauer Patrick

Milchbauer Patrick (27) aus Belgien Foto: RTL

Patrick führt in der belgischen Eifel einen Milchviehbetrieb. In seiner Freizeit ist der sportliche Landwirt gerne draußen beim Mountainbiken oder Skifahren. Er beschreibt sich selbst als spontan, lebensfreudig und kompromissbereit, kann aber auch stur sein. Nach einem Jahr als Single sucht Patrick eine gesellige Partnerin, mit der er eine Familie gründen kann. Sie sollte locker, lebensfreudig, sportlich und Nichtraucherin sein. Patrick teilt gerne die Aufgaben im Haushalt, aber in der Küche würde er ihr den Vortritt lassen. Es wäre für ihn eine Freude, wenn seine zukünftige Partnerin nicht nur tierlieb ist, sondern auch eigene Ideen für den Hof mitbringt.

Alter: 27

27 Sternzeichen : Stier

Stier Region: Belgische Eifel , Belgien

Belgische , Betrieb: Milchviehbetrieb

Umfeld : Lebt allein auf dem Hof

Bullenzüchter Siegfried

Bullenzüchter Siegfried (63) aus Hessen Foto: RTL

Im Odenwaldkreis betreibt Siegfried eine Bullenaufzucht als Nebenerwerb. Vor drei Jahren hat er den Betrieb von seinen Eltern übernommen. Er kümmert sich um 25 Tiere. Der 63-jährige Siegfried ist zweimal pro Woche im Schützenverein aktiv und geht gern Diskofox tanzen. Obwohl er abends gern fernsieht, ist er lieber unterwegs und nimmt an Festen teil oder geht gern essen. Seit acht Jahren ist der angehende Rentner allein und sucht eine Frau, mit der er gute Gespräche führen und über alles reden kann. Er würde sich wünschen, dass sie bereits Kinder hat, die später den Hof weiterführen könnten. Eigene Kinder kann er sich ebenfalls vorstellen.

Alter: 63

63 Sternzeichen : Jungfrau

Jungfrau Region: Odenwaldkreis , Hessen

, Betrieb: Bullenaufzucht

Bullenaufzucht Umfeld : Lebt allein auf dem Hof

Ackerbauer Stephan

Ackerbauer Stephan (31) aus Rheinland-Pfalz Foto: RTL

Stephan führt den Hof in der Vulkaneifel, den er vor knapp zehn Jahren übernommen hat. Mit 130 Hektar Grün- und Ackerland und 60 Rindern setzt er auf moderne Technik wie Drohnen und pfluglose Bodenbearbeitung. In seiner Freizeit ist er für jeden Spaß zu haben, fährt gern Motorrad und geht Kartfahren. Als eher schüchterner Mensch sucht er nun nach einer Frau, mit der er das Leben teilen kann. Sie sollte offen, ehrlich und unbeschwert sein. Kinder sind willkommen und es ist ihm wichtig, dass sie selbstständig ist.

Alter: 31

31 Sternzeichen : Widder

Widder Region: Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz

Vulkaneifel, Betrieb: Ackerbau

Ackerbau Umfeld : Lebt mit seinem Vater neben dem Hof

Mutterkuhhalter Steffen

Mutterkuhhalter Steffen (42) aus Bayern Foto: RTL

Steffen betreibt gemeinsam mit seinem Bruder einen kleinen Hof mit Rindern, Grün- und Ackerland sowie Wald. Er ist auch als Metzger in der Familienmetzgerei tätig und liebt es, gute Wurst herzustellen. In seiner Freizeit schaut er gern Fußball und ist stolzer Besitzer eines Lamborghinis, auf den er sehr lange gespart hat. Als äußerst positiver Mensch sucht er eine humorvolle, romantische und fröhliche Frau, die ihn und seinen Hund beim Hofleben akzeptiert.