„Beauty & The Nerd“ gestern am 29.08.24: Wer ist raus in Folge 3?

Bei „Beauty & The Nerd“ treffen zwei unterschiedliche Welten aufeinander und es heißt mal wieder „I’m a Barbie Girl … in a nerdy world.“ In der fünften Staffel treten die Kandidaten von „Beauty & The Nerd“ 2024 wieder als einzigartige Duos an, um am Ende das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro zu gewinnen. Es geht hierbei weniger um Dating, sondern viel mehr um die Frage, wer sich am Besten vollkommen auf die Welt des jeweils anderen einlassen kann.

Natürlich können nicht alle gewinnen. In jeder Folge kann die Teilnahme für eines der Pärchen enden. So kam es auch in Folge 3 dazu, dass ein Paar nach einer Challenge die Sendung und somit auch die Villa in Thailand verlassen musste. Wenn Sie wissen möchten, welches Paar nach Folge 3 von „Beauty & The Nerd“ raus ist, dann bietet Ihnen unser Artikel genau diese Info.

"Beauty & The Nerd" am 29. August: Wer ist rausgeflogen?

In der Villa wurde zunächst abgestimmt, wer denn an der befürchteten Exit-Challenge teilnehmen muss. Durch zwei Gegen-Stimmen trifft es schließlich „Deadpool“-Nerd Kilian und Kosmetikerin Babu sowie das Duo bestehen aus Content-Creatorin Nelly und „Yu-Gi-Oh!“-Fan Mike. Die beiden Pärchen müssen an der Exit-Challenge gegeneinander antreten. Bei dieser Challenge geht es darum, vier Fragen korrekt zu beantworten und zu beweisen, wer seinen Partner und dessen Welt am besten kennt. In der ersten Runde schafft es Babu, mit drei richtigen Antworten Nelly mit 3:2 zu schlagen. Ihr Partner Kilian holt dann den endgültigen Sieg, als er den vierten Punkt zum Sieg ergattern kann. Somit endet die Reise bei „Beauty & The Nerd“ 2024 für Nelly und Mike.

"Beauty & The Nerd" 2024: Wer ist raus?

Seit dem 15. August treten die nerdig-schönen Teilnehmer von „Beauty & The Nerd“ gegeneinander an. Bereits in Folge 1 und 2 hatten zwei Paare die Sendung verlassen müssen, da sie die Exit-Challenges verloren haben. Diese Duos sind bereits raus aus der Show:

Christi und Daniel (Raus in Folge 1)

Vanessa und Kris (Raus in Folge 2)

Nelly und Mike (Raus in Folge 3)

Welche Pärchen sind bei „Beauty & The Nerd“ 2024 noch dabei?

Für die restlichen Paare geht der Wettbewerb noch weiter. Noch befinden sie sich in der Villa und könnten die Show eventuell sogar gewinnen. Diese Pärchen sind noch im Rennen:

Linda und Pierre

Babu und Kilian

Shelly und Sam

Kim Virginia und Collin

Salvatore und Joelle

„Beauty & The Nerd“ 2024: Übertragung und Wiederholung von ganzen Folgen

Wenn Sie die neuen Folgen von „Beauty & The Nerd“ 2024 im linearen Fernsehen sehen möchten, müssen Sie immer donnerstags zur Primetime bei ProSieben vorbeischauen. Außerdem können Sie auch den Livestream auf Joyn nutzen, um die Folgen live zu sehen. Allerdings ist das nur durch das Abschließen eines kostenpflichtigen Abonnements möglich. Das Abo beinhaltet neben dem Livestream auch das Schauen der Folgen zu einem späteren Zeitpunkt. Aktuell kostet dieses Abo 6,99 Euro im Monat. (Stand: August 2024).

Wann läuft die nächste Folge von „Beauty & The Nerd“ 2024?

Laut den Sendeterminen von „Beauty & The Nerd“ 2024 laufen die neuen Folgen der fünften Staffel immer donnerstags ab 20.15 Uhr auf ProSieben. Somit ist die nächste Folge laut Plan für nächsten Donnerstag, den 5. September 2024 vorgesehen. Nochmals zur Erinnerung: Nicht nur ProSieben bietet eine Übertragung der Sendung an. Der Livestream über Joyn ist ebenfalls eine Alternative.

Hier finden Sie die nächsten Sendetermine von „Beauty & The Nerd“ im Überblick:

Folge 4: Donnerstag, 5. September 2024, 20.15 Uhr

Folge 5: Donnerstag, 12. September 2024, 20.15 Uhr

Folge 6: Donnerstag, 19. September 2024, 20.15 Uhr