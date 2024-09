„Beauty and the Nerd“ 2024: Wer ist raus nach Folge 4?

Bei „Beauty and the Nerd“ 2024 treffen auch in dieser Staffel wieder Nerds mit besonderem Expertenwissen auf Beautys, die in erster Linie mit ihrem äußeren Werten überzeugen möchten. Zum Beginn der Staffel starteten insgesamt 16 Kandidaten bei „Beauty & The Nerd“ 2024 ins Rennen um den Sieg und damit auch um 50.000 Euro Preisgeld. Unter diesen 16 waren acht Nerds und acht Beautys, die stets zu zweit als Teams zusammengewürfelt wurden. In insgesamt 6 Folgen müssen sie beweisen, wie sehr sie jeweils dafür bereit sind, sich auf die Welt des anderen einzulassen und positive Anstöße aus den Begegnungen außerhalb ihrer Komfortzone mit nach Hause zu nehmen.

Alle Kandidaten können allerdings nicht gewinnen und so muss sich im Laufe der Sendung ein nerdig-schönes Paar nach dem anderen aus dem Wettkampf verabschieden. Wer ist raus nach Folge 4 von „Beauty and the Nerd“ 2024? Und welche Kandidaten sind noch dabei? Hier gibt es alle Informationen.

"Beauty and the Nerd" 2024 gestern: Wer ist rausgeflogen am 5. September 2024?

Am Ende von Episode 5 stand diesmal kein Exit-Quiz, stattdessen mussten Salvatore und Joelle entscheiden, wen die beiden rauswählen wollen. Das Duo hatte in dieser Woche am besten bei den beiden Spiel abgeschnitten und besaß somit die Entscheidungsgewalt. Entscheiden mussten sie sich zwischen Shelly und Sam sowie Lina und Pierre, denn diesen beiden Pärchen hatten jeweils am schlechtesten abgeschnitten in den Herausforderungen.

Nach kurzer taktischer Beratung im gemeinsamen Schlafzimmer fiel die Wahl von Salvatore und Joelle auf Linda und Pierre. Somit mussten die Beauty und der Mittelalter-Nerd sich aus der Sendung verabschieden.

"Beauty and the Nerd" 2024: Wer ist raus?

Zu Beginn der aktuellen Staffel von „Beauty and the Nerd“ traten insgesamt acht nerdig-schöne Paare an, um sich Folge um Folge zum Sieg zu spielen. Mittlerweile mussten sich bereits vier Duos aus diesem Wettbewerb verabschieden:

Christi und Daniel (Raus in Folge 1)

Vanessa und Kris (Raus in Folge 2)

Nelly und Mike (Raus in Folge 3)

Linda und Pierre (Raus in Folge 4)

Welche Paare sind weiter bei "Beauty and the Nerd" 2024?

Noch zwei Folgen stehen in der aktuellen Staffel von „Beauty and the Nerd“ an, noch vier Paare haben weiterhin die Chance, als Sieger-Team aus der Sendung hervorzugehen:

Babu und Kilian

Shelly und Sam

Kim Virginia und Collin

Salvatore und Joelle

"Beauty and the Nerd" 2024: Übertragung und Wiederholung der Folgen

Wer zusehen möchte, welche Kandidaten sich bei „Beauty and the Nerd“ 2024 durchsetzen, hat mehrere Möglichkeiten, die Sendung zu verfolgen. Zum einen läuft sie am Donnerstagabend um 20.15 Uhr im linearen TV auf ProSieben. Gleichzeitig wird die Sendung auch beim Streaminganbieter Joyn gezeigt. Hier hat man auch die Möglichkeit, alle nerdigen Folgen nach der Erstausstrahlung nochmal anzusehen. Um auf alle Funktionen bei Joyn zugreifen zu können, muss man allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen. Dafür werden aktuell 6,99 Euro im Monat fällig.

Wann läuft die nächste Folge von „Beauty and the Nerd“?

Laut den Sendeterminen von „Beauty & The Nerd“ 2024 erscheint die nächste Ausgabe der Sendung am Donnerstag, dem 12. September 2024. Dabei handelt es sich um Folge 5 der aktuellen Staffel.