"Big Brother" 2024: Übertragung im TV und 24 Stunden im Live-Stream

Bei "Big Brother" 2024 gibt es wieder einen 24h-Live-Stream zu sehen. Hier finden Sie alle Infos rund um den Stream und die TV-Übertragung von Staffel 14.

Als "Big Brother" im Jahr 2000 das erste Mal auf den Bildschirmen in den deutschen Wohnzimmern zu sehen war, läutete es damit den langsam voranschreitenden Siegeszug des Reality-TV ein. Nach "Big Brother" kamen weitere Reality-Formate wie das bis heute erfolgreiche RTL-Fromat "Dschungelcamp". Um mit den neueren Formaten mithalten zu können, musste sich dann auch "Big Brother" etwas Neues einfallen lassen.

Die Lösung wurde mit dem aufkommenden Streaming gefunden. Anstatt nur die Highlights des Lebens der Bewohner im TV zu zeigen, wurde auch ein 24h Livestream angeboten. Mit diesem war es möglich, die im "Container" genannten Fernsehstudio lebenden Kandidaten rund um die Uhr zu beobachten. Damit hatte der Reality-Aspekt der Show ein ganz neues Level erreicht.

Seit der fünften Staffel gehört der 24h Livestream fest zu "Big Brother". Auch der Umzug der Sendung von RTL2 in die neue Heimat bei Sat.1 hat daran nichts geändert. Eine Zeit lang mussten Zuschauer jedoch auch auf den Stream verzichten - nicht so in Staffel 14 der Realityshow. Hier bei uns erfahren Sie, wo Sie den Live-Stream der 14. Staffel finden und wie die Übertragung der Show im TV abläuft.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

"Big Brother" 2024: 24h-Livestream in Staffel 14

Der erste "Big Brother" 24h-Live-Stream war streng genommen noch nicht als Stream online, sondern im TV bei Premiere (heute Sky) zu sehen. Erst ab der zehnten Staffel hat man den Stream ins Internet verlegt und den Live-Stream auf der damals populären Plattform Clipfish ausgestrahlt.

Schon die Jubiläumsstaffel 2020 wurde jedoch auf dem Streamingdienst Joyn übertragen. Auf diesem ist auch der 24h Livestream von Staffel 14 zu sehen. Neben den von Jochen Schropp moderierten Entscheidungssendungen ist das der direkteste Weg, um sich über das Leben der Kandidaten von "Big Brother" 2024 zu informieren. Von Anfang an ist der Livestream mit dabei, er ging zeitgleich mit der Einzugssendung am 4. März online. Bis zum Ende der Staffel laufen die Kameras dann rund um die Uhr.

"Big Brother" 2024: Übertragung von Staffel 14 im TV

Ursprünglich bekam RTL2 seinen Ruf als Reality-TV-Sender nicht zuletzt durch "Big Brother". Schon ein Jahr nach Erfindung des Formats in Holland nahm der Sender "Big Brother" in sein TV-Programm auf. Dann folgten elf weitere Staffeln auf dem Kanal, bis die Sendung vorläufig eingestellt wurde.

Doch dann übernahm Sat.1 das Kult-Format und produzierte neben dem regulären "Big Brother" auch den erfolgreichen Ableger "Promi Big Brother". Die letzte reguläre Staffel war die Jubiläumsstaffel 2020, seitdem wurde nur noch die Promi-Variante gedreht. Doch 2024 hat Sat.1 "Big Brother" wieder ins Fernsehen zurückgeholt und zeigt neben den täglichen Zusammenfassungen auf Joyn einmal wöchentlich die Highlights aus Staffel 14 im TV.

Diese Enscheidungs- bzw. Highlightshows sind allerdings nicht nur im TV zu sehen. Auch auf Joyn werden die Folgen von "Big Brother" angeboten und sind dort auch nach ihrer Live-Ausstrahlung noch auf Abruf verfügbar. Übrigens geht auch die 2. Staffel von "Die Landarztpraxis" bei Sat.1 an den Start. Vorher lief dort um 19 Uhr noch "Das Küstenrevier".