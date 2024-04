"Big Brother" 2024 am 15. April: Wer ist raus?

Die nächste Entscheidung im "Big Brother"-Container stand am 15. April 2024 an. Wer ist raus? Alle Infos zur Entscheidungssendung finden Sie hier.

Laut den Sendeterminen ist "Big Brother" 2024 seit dem 4. März zu sehen. Seither versuchen knapp 20 Kandidatinnen und Kandidaten ein Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro zu gewinnen. Was dafür getan werden muss? 100 Tage gemeinsam in einen Container verbringen, der ausgeschlossen von der Außenwelt ist und rund um die Uhr mit Kameras überwacht wird. Außerdem müssen die Regeln eingehalten werden, die der "Big Brother" aufstellt - was allerdings häufig nicht besonders gut funktioniert, wie am 15. April ersichtlich wurde.

Immer montags um 22.55 Uhr steht die nächste Entscheidung darüber an, wer "Big Brother" 2024 verlassen muss. Wer ist raus? Wir verraten Ihnen alle Details zur aktuellen Folge von "Big Brother".

"Big Brother" 2024: Wer ist rausgeflogen am 15. April 2024?

Den Kandidaten von "Big Brother" 2024 fällt das Einhalten der Regeln schwer - zumindest, wenn es um das Schlafverhalten geht. Die Regel besagt, dass tagsüber ein striktes Schlafverbot herrscht. Die Erholung soll nur nachts stattfinden. Die Teilnehmer wurden dazu öfter in den letzten Tagen ermahnt, was nun weitreichende Konsequenzen hatte. Die Anzahl von Matratzen, Kopfkissen und Bettdecken wurde massiv reduziert. Das bedeutet nun, dass sich einige Kandidaten das Bett teilen müssen. Allerdings ändert sich nicht für alle etwas. Christian, der häufig geschlafen hat, behält seine Schlafutensilien, was wiederum bei anderen Teilnehmern für Unmut sorgte.

In der Folge von "Big Brother" 2024 am 8. April wurden Frauke, Nicos und Yael von Benedikt und Kevin nominiert. Seit einer Woche mussten sie somit um den Verbleib im Container bangen. Die letzte Entscheidung treffen die Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie stimmen per SMS, Telefonanruf oder in der JOYN-App ab, wer aus dem Container fliegt. Am Ende musste Yael die Show verlassen.

"Big Brother" 2024: Wer ist raus?

Für diese Teilnehmer ist das Abenteuer "Big Brother" 2024 bereits beendet:

Jacqueline (35)

Ciara (35)

Sandro (32)

Moritz (23)

Gema (55)

Maxime (20)

Angela (49)

Yael (29)

Welche Kandidaten sind bei "Big Brother" 2024 noch dabei?

Diese Teilnehmerinnen und Teilnehmer verbleiben weiterhin im "Big Brother"-Container:

Maja (25)

Frauke (29)

Tanja (55)

Benedikt (23)

Christian (26)

Nicos (27)

Kevin (29)

Marcus (36)

Mateo (46)

"Big Brother" 2024: Staffel 14 als Wiederholung sehen

Eine Wiederholung von "Big Brother" 2024 wird es im linearen Fernsehen nicht geben. Dennoch muss niemand Sorge haben, eine Folge aus dem Container zu verpassen. Wem eine Sendung entgangen ist, der kann die Show kostenlos auf Joyn nachschauen. Auch der 24-Stunden-Livestream steht auf Joyn zur Verfügung.

So läuft die Übertragung von "Big Brother" 2024

Ursprünglich wurde "Big Brother" auf RTL2 ausgestrahlt. Nun läuft die Übertragung von "Big Brother" 2024 allerdings auf Sat.1. Immer montags gibt es eine neue Folge zu sehen. Parallel dazu kann der Live-Stream angesehen werden. Sat.1 produziert neben dem regulären "Big Brother" auch den erfolgreichen Ableger "Promi Big Brother".

Das ist der Moderator von "Big Brother" 2024

"Big Brother" 2024 wird von Jochen Schropp moderiert. Der deutsche Schauspieler und Moderator wurde am 22. November 1978 in Gießen geboren. Mit dem Fernsehen kam er bereits früh in Kontakt. Bereits zu Schulzeiten absolvierte er ein Praktikum bei der Kindernachrichtensendung logo!, bevor er Schauspiel studierte. Nun ist er ein bewährter Sat.1-Moderator, der beispielsweise bei folgenden Formaten mitwirkte: "Jetzt wird's schräg" (2014 bis 2016), "Duell der Stars - Die Sat.1 Promiarena" (2017) und "Fort Boyard" (2018). Seit 2018 moderiert er außerdem das "Sat.1-Frühstücksfernsehen".