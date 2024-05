"Big Brother" 2024 am 20. Mai: Wer ist raus?

Die neue Staffel "Big Brother" ist weit fortgeschritten. Einige Kandidaten haben die Show bereits verlassen. Wer gestern am 20. Mai ausgeschieden ist erfahren Sie hier.

Das Prinzip von "Big Brother" ist schnell erläutert. Die Teilnehmer verbringen gemeinsam 100 Tage in einem Container - so wird das Haus der Sendung genannt - und sind dabei völliger Überwachung ausgesetzt. Privatsphäre ist nicht gegeben und die Kandidaten leben am Limit. Es gibt strenge Regeln und den Anweisungen des "Big Brother" sind Folge zu leisten.

Kein Wunder, dass sich aufgrund dieser Ausnahmesituation einige Kandidaten entscheiden, freiwillig die Heimreise anzutreten - und das aus den unterschiedlichsten Gründen. Andere wiederum müssen den Traum vom Preisgeld aufgeben, da sie nachhause geschickt werden. Nun stellt sich allerdings die Frage: Wer ist raus am 20. Mai 2024? Wer hat weiterhin die Chance auf den Sieg und das Preisgeld? Wir haben die wichtigsten Details für Sie zusammengetragen.

"Big Brother" 2024: Wer ist raus am 20. Mai?

Bis zum Finale werden immer wieder Kandidaten von "Big Brother" 2024 für einen möglichen Exit nominiert. Eine Nominierung bedeutet nicht zwangsläufig das Aus der Sendung. Bei den Sendeterminen von "Big Brother" 2024 stand Tag 78 an. An diesem Tag wurden vier Kandidaten nominiert. Frauke, Benedikt, Bertha und Marcus mussten zittern. Allerdings konnten sich die Gemüter schnell wieder beruhigen, denn am 20. Mai 2024 musste niemand nachhause gehen, der Big Brother hatte Nachsicht und alle verbliebenen Kandidaten sind weiterhin mit dabei.

"Big Brother" 2024 am 20. Mai: Wer ist bisher raus?

100 Tage wird "Big Brother" 2024 auf Sat.1 übertragen. Bisher sind schon einige Kandidaten ausgeschieden. Diese können der nachstehenden Übersicht entnommen werden:

Simon (30): Ausstieg an Tag 70

Tanja (55): freiwilliger Ausstieg an Tag 59

Kevin (29): Ausstieg an Tag 56

Yael (29): Ausstieg an Tag 42

Angela (49): Ausstieg an Tag 39

Maxime: freiwilliger Ausstieg an Tag 28

Gema (55): freiwilliger Ausstieg an Tag 28

Moritz (23): freiwilliger Ausstieg an Tag 23

Sandro (32) freiwilliger Ausstieg an Tag 23

Ciara (35): Ausstieg an Tag 14

Jacqueline (35): Ausstieg an Tag 7

Welche Kandidaten sind bei "Big Brother" 2024 noch dabei?

Diese Kandidaten haben weiterhin die Möglichkeit, "Big Brother" 2024 zu gewinnen:

Maja (25)

Frauke (29)

Benedikt (23)

Christian (26)

Nicos (27)

Marcus (36)

Mateo (46)

Bertha (37)

Luanna (30)

"Big Brother" 2024: Staffel 14 als Wiederholung sehen

Eine Wiederholung von "Big Brother" 2024 ist nicht angedacht - zumindest nicht im linearen Fernsehen. Dennoch gibt es eine Möglichkeit, die Sendungen nachträglich anzusehen. Dafür legen wir Ihnen Joyn ans Herz. Auf Joyn können die Sendungen nicht nur nachträglich verfolgt werden, sondern dort findet sich auch der 24-Stunden-Livestream, der alle Ereignisse aus dem Container zeigt.

Das ist der Moderator von "Big Brother"

Bei der Moderation von "Big Brother" hat sich im Vergleich zur vergangenen Staffel nichts geändert. Jochen Schropp ist auch diesmal wieder zurück und präsentiert die neuen Folgen des Reality-TV-Klassikers. Der Moderator führt durch alle Sendungen und begleitet die Zuschauer durch das Programm.