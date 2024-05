Let's Dance-Kritik von Christina Hänni "Publikum wird manipuliert"

Am 24. Mai findet das "Let's Dance"- Finale statt. Gabriel Kelly, Detlef Soost und Jana Wosnitza stehen im Finale. Christina Hänni hat aber einen klaren Favoriten.

Am Freitag, den 24. Mai findet das große "Let's Dance"-Finale statt. Noch im Rennen sind Gabriel Kelly, Detlef Soost und Jana Wosnitza. Bereits im Halbfinale waren alle drei sehr stark und konnten die Jury mit ihren Performances überzeugen. Wer sich den Pokal holt, wird also spannend.

Profitänzerin Christina Hänni, die wegen einer Babypause diese Staffel nicht zu sehen war, verfolgt die aktuelle Staffel und zeigt sich kritisch. Ihr Vorwurf: Die Jury würde das Publikum manipulieren.

"Let's Dance": Diese Stars sind im Finale

Im Podcast "Don't worry, be Hänni", den Christina gemeinsam mit Ehemann und Sänger Luca Hänni betreibt, redet die 34-Jährige über die aktuelle Staffel " Let's Dance" und die Finalisten Detlef D! Soost, Jana Wosnitza und Gabriel Kelly. "Tänzerisch haben alle gleiche Chancen zu gewinnen", sagt Christina. Trotzdem wisse sie nicht, ob am Ende auch die Person gewinnt, die es am meisten verdient hat.

"Let's Dance": Manipuliert die Jury das Publikum?

Christina Hänni spricht dann in ihrem Podcast eine Kritik an der Sendung aus. Sie habe das Gefühl, die Jury würde das Publikum unbewusst manipulieren. Als Beispiel dafür nennt Christina den Fall von Kandidatin Ann-Kathrin Bendixen. Die Jury sagte zur 24-jährigen Ann-Kathrin, sie sei "keine würdige Halbfinalistin". "Und genau dann fühlt sich das Publikum getriggert und hat das Gefühl, jetzt rufe ich erst recht an", beschreibt Christina die Folge daraus.

Ähnliches befürchtet die Profitänzerin nun auch für das Finale. "Es wurde schon recht viel einer der Kandidaten so hoch gelobt und zu oft als Gewinner genannt, was ich einfach schade finde", sagt Christina. Entweder führe es dazu, dass das Publikum denkt, es müsste mit der Meinung der Jury einhergehen oder die Zuschauer entwickelten eine Antipathie und riefen erst recht für ihre Favoriten an, erklärt Christina ihre Befürchtung.

"Let's Dance": Wer wird gewinnen?

Laut Christina Hänni sei "die Sache schon geritzt". Sie lehne sich mit dieser Theorie aus dem Fenster, betont die Tänzerin, aber sie glaubt, Gabriel Kelly werde gewinnen. Die Jury habe schon sehr früh angefangen, ihn sehr hoch zu loben und beeinflusse damit das Publikum.

Ob Christina Hänni mit ihrer Einschätzung recht behält, erfahren Interessierte, wenn sie am 24. Mai um 20.15 Uhr auf RTL einschalten.