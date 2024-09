„Das große Backen“ 2024: Wer ist raus in Folge 4?

Als Pendant zur britischen Erfolgsshow „The Great British Bake Off“ bringt der Sender Sat.1 im Jahr 2013 die deutsche Version „Das große Backen“ ins Fernsehprogramm. Die Backsendung erfreut sich auch hier großer Beliebtheit, weshalb aktuell bereits die 12. Staffel läuft. In der Show treten 10 Kandidatinnen und Kandidaten gegeneinander an und müssen in verschiedenen Kategorien ihr Talent im Backen unter Beweis stellen. Jede Woche wird dann eine Person eliminiert und muss den Wettbewerb verlassen, bis schlussendlich „Deutschlands bester Hobbybäcker“ mit 10.000 Euro, dem goldenen Cupcake und einem eigenen Backbuch nach Hause gehen kann.

Jede Episode müssen die Bäckerinnen und Bäcker zum einen Backwerke präsentieren, die besonders schön und kreativ sind. Zum anderen muss aber auch das technische Können unter Beweis gestellt werden. Bewertet werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in dieser Staffel von den Back-Profis Bettina Schliephake-Burchardt, Christian Hümbs und Günther Koerffer.

Wer muss in Folge 4 „Das große Backen“ verlassen? Alle Informationen zur aktuellen Folge finden Sie hier.

"Das große Backen" 2024: Wer ist rausgeflogen am 18. September 2024?

Auch in dieser Woche mussten sich die Kandidatinnen und Kandidaten von „Das große Backen“ wieder in verschiedenen Kategorien unter Beweis stellen. Bei der ersten Aufgabe ging es darum, Kreativität zu zeigen und unter dem Motto „Tierisch süßes Kleingebäck“ niedliche Naschereien herzustellen. Danach stand die technische Prüfung an, bei der die Gebäckstücke zweimal in sich gedreht werden mussten. Bei der dritten und damit letzten Aufgabe der Folge sollten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter dem Motto „Spielspaß“ ihr Lieblingsbrettspiel in Form einer interaktiven Motivtorte servieren.

Bereits nach der ersten Aufgabe zeichnet sich ein bekanntes Motiv ab. Lydia und Fabian, die auch schon in der Woche zuvor um ihren Platz bangen mussten, konnten nicht so abliefern, wie sie es gerne wollten. Weder Lydias Schäfchen noch Fabians „Schneckenrennen“ konnten die Juroren überzeugen. Bei der technischen Prüfung kann Fabian dann seine Leistung der ersten Runde ausgleichen. Lydia jedoch schafft es auch hier nicht, die erwünschte Leistung zu bringen, da ihr Gebäck nur ein halbes Mal gedreht wurde. In der letzten Aufgabe überzeugt Lydia dann zwar geschmacklich, doch optisch gibt es einige Mängel. Auch Fabian erntet hier eher durchwachsene Kritiken. Mit einem minimalen Vorsprung schafft er es jedoch, sich gegen Konkurrentin Lydia durchzusetzen. Diese belegt mit 38,5 Punkten den letzten Platz und muss damit in Folge 4 die Koffer packen.

Wer ist raus bei „Das große Backen“ 2024?

Diese Kandidatinnen und Kandidaten mussten die Show bereits verlassen:

Florian (raus in Folge 1)

Vanessa (raus in Folge 2)

Sonja (raus in Folge 3)

Lydia (raus in Folge 4)

„Das große Backen“ 2024: Wer ist weiterhin dabei?

Anna-Lisa

Fabian

Patrik

Samuel

Sandra

Sibylle

Wann läuft die nächste Folge von „Das große Backen“ 2024?

Laut den Sendeterminen von „Das große Backen“ sind insgesamt 8 Folgen angesetzt. Das Finale von Staffel 12 ist am 16. Oktober 2024. Das sind die nächsten Sendetermine der Show:

Folge 5: Mittwoch, 25. September 2024

Folge 6: Mittwoch, 2. Oktober 2024

Folge 7: Mittwoch, 9. Oktober 2024

„Das große Backen“ 2024 im TV und Stream: Übertragung der Backshow

Die Übertragung von „Das große Backen“ übernimmt wie gewohnt der Sender Sat.1. Wollen Sie also sehen, wie Moderatorin Enie van de Meiklokjes jede Woche durch einen Abend voller Backkunst führt, schalten Sie einfach mittwochs zur Primetime ihren Fernseher ein. Sollten Sie keine Möglichkeit haben, die Sendung im linearen TV-Programm zu verfolgen, können Sie auf den Live-Stream von Joyn zurückgreifen.