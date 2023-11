"Das Sommerhaus der Stars" 2023 gestern am 08. November: Wer ist raus?

Wer musste "Das Sommerhaus der Stars" 2023 gestern am 08. November verlassen? Ein Paar ist ab sofort nicht mehr mit dabei.

In der zehnten Folge von "Das Sommerhaus der Stars", die am 08. November 2023 ausgestrahlt wurde, ging es wieder einmal hoch her. Ein Paar musste seine Koffer packen und das Sommerhaus verlassen.

Wer ist raus bei "Das Sommerhaus der Stars" 2023 nach Folge 10 gestern am 08. November 2023? Welche Paare sind weiterhin dabei und haben noch die Chance auf den Sieg? Hier finden Sie alle Infos.

"Das Sommerhaus der Stars" 2023 gestern: Wer ist rausgeflogen am 08. November 2023?

Aleksandar "Aleks" Petrovic und seine Freundin Vanessa Nwattu mussten "Das Sommerhaus der Stars" in Folge 10 verlassen. In der Ausgabe vom 08. November 2023 stand für die verbliebenen Promipaare die letzte Nominierung an. Davor hatten sie letztmals die Chance, sich vor dem Rauswurf zu schützen. Im Spiel „Balla Balla“, bei dem es darum ging, mit Wasser gefüllte Gymnastikbälle über ein Kletternetz zu transportieren und von dort gezielt in Heuballen zu werfen, konnten einmal mehr die beiden Nachrücker Serkan und Samira punkten. Somit waren sie als einziges Paar vor dem Exit geschützt.

Für Aleks und Vanessa lief es weniger gut - sie erhielten insgesamt vier Stimmen gegen sich und mussten "Das Sommerhaus der Stars" folgerichtig verlassen. Zuvor hatte es zwischen dem Paar bereits mehrfach gekracht: Nachdem bereits während des Spiels "Balla Balla" schlechte Stimmung bei ihnen herrschte, zog Aleks später mit einer missglückten Liebeserklärung in Briefform den Unmut seiner Partnerin auf sich. Für sie ist das Abenteuer im Sommerhaus nun also beendet.

Für die verbliebenen Paare steht in der nächsten Folge bereits das Finale an. Die kommende Episode können Sie bereits vor der Ausstrahlung auf RTL+ anschauen. Bei RTL ist das Finale am Dienstag, dem 14. November, ab 20.15 Uhr zu sehen.

"Das Sommerhaus der Stars" 2023: Wer ist raus?

In Folge 10 am 08. November ist mit Aleks und Vanessa ein weiteres Paar bei "Das Sommerhaus der Stars" 2023 ausgeschieden. Die folgenden Kandidaten sind ebenfalls nicht mehr im Rennen um die 50.000 Euro Preisgeld:

Claudia Obert und Max Suhr

und Eric und Edith Stehfest

Gigi Birofio und Dana Feist

Walentina Doronina und Can Kaplan

und Can Kaplan Tim Toupet und Carina Crone

und Pia Tillmann und Zico Banach

und Zico Banach Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu

Welche Kandidaten sind bei "Das Sommerhaus der Stars" 2023 weiter dabei?

Folgende Paare sind im Finale von "Das Sommerhaus der Stars" 2023 mit dabei und haben die Chance auf den Sieg:

Serkan Yavuz und Samira Klampfl

und Justine Dippl und Arben Zekic

und Arben Zekic Hanna Sökeland und Jessica Huber

Ricarda Raatz und Maurice Dziwak

"Das Sommerhaus der Stars" 2023: Folge 10 als Wiederholung sehen

"Das Sommerhaus der Stars" wird auch 2023 wieder bei RTL gezeigt. Eine Wiederholung der vergangenen Folgen gibt es im Free-TV allerdings nicht. Dafür muss auf den sendereigenen Streamingdienst RTL+ zurückgegriffen werden. Dort stehen alle vergangenen Folgen von "Das Sommerhaus der Stars" auf Abruf bereit. Auch Folge 10 kann dort dementsprechend als Wiederholung gesehen werden.