"Das Sommerhaus der Stars" 2023 gestern am 1. November 2023: Wer ist raus?

Bei "Das Sommerhaus der Stars" gibt es dieses Jahr viel Drama. Was ist in der TV-Show gestern am 1. November 2023 passiert? Wer ist raus? Hier sind die Infos.

Bei "Das Sommerhaus der Stars" 2023 geht es zurzeit drunter und drüber. Die Kandidaten sorgen für ordentlich Unterhaltung bei den TV-Zuschauern. In Folge 8 gerieten die Paare schon wieder aneinander, zwar wurden diese nicht handgreiflich, wie bei dem Streit rund um Gigi Birofio, doch die Stimmung war wieder angespannt.

In der neuen Folge kamen wieder neue Kandidaten bei "Das Sommerhaus der Stars" 2023 dazu. Um wen handelt es sich? Musste jemand gehen? Alle Infos zu Folge 8 von gestern, dem 1. November, erfahren Sie hier im Artikel.

"Das Sommerhaus der Stars" 2023 gestern: Wer ist rausgeflogen am 1. November 2023?

In der achten Episode nahm das Kandidaten-Karussell erneut Fahrt auf, da die nächste Nominierung bevorstand. Die Paare hatten jedoch vorher die Gelegenheit, sich in einer letzten Herausforderung für das Publikumsvoting zu schützen und somit einen sicheren Platz neben Serkan und Samira sowie Aleks und Vanessa einzunehmen. Pia und Zico sicherten sich ihre Position im Spiel "Tischlein deck dich". Außerdem traten Hanna und Jessica als das letzte der drei Nachrücker-Paare in Bocholt auf, was nicht bei allen auf Begeisterung stieß.

Während der Nominierung erreichte die Spannung ihren Höhepunkt, da Aleks und Serkan sich gegenseitig aufstachelten. Die Auseinandersetzung eskalierte derart, dass Aleks Serkan vorhielt, dass sich seine Tochter in zehn Jahren für Serkan und Samira schämen würde. Selbst Vanessa wandte sich daraufhin gegen Aleks, da sie die Situation als zu extrem empfand.

Bei der Abstimmung erhielten Ricarda und Maurice die meisten Stimmen, gefolgt von Justine und Arben auf Platz 2. Obwohl Tim und Carina sich freiwillig zur Nominierung anboten, erhielten sie keine Stimmen. Schließlich wurde in dieser Runde niemand eliminiert. Die Frage, ob in der nächsten Episode eine weitere Ausscheidungs-Herausforderung anstehen würde oder ob Maurice und Ricarda tatsächlich das Sommerhaus verlassen müssen, blieb in Folge 8 unbeantwortet.

"Das Sommerhaus der Stars" 2023: Wer ist raus?

Insgesamt sind bislang bereits vier der angetretenen Promi-Paare ausgeschieden.

Die folgenden Promi-Paare sind bereits raus:

Claudia Obert und Max Suhr

und Eric und Edith Stehfest

Walentina Doronina und Can Kaplan

und Can Kaplan Gigi Birofio und Dana Feist

Welche Kandidaten sind bei "Das Sommerhaus der Stars" 2023 weiter dabei?

Das Teilnehmerfeld beim " Sommerhaus der Stars" 2023 ändert sich von Folge zu Folge. Nicht nur scheiden regelmäßig Promis aus - es kommen auch ständig neue hinzu. In der gestrigen Folge 8 am 1. November flog wieder kein Paar raus, stattdessen folgten Hanna Sökeland und Jessi Huber von "Princess Charming" auf Serkan Yavuz und Samira Klampfl, welche einen Tag zuvor neu dazu kamen.

Diese Promi-Paare sind derzeit bei "Das Sommerhaus der Stars" 2023 noch dabei:

"Das Sommerhaus der Stars" 2023: Folge 8 als Wiederholung sehen

Die Übertragung von "Das Sommerhaus der Stars" 2023 gibt es jede Woche bei RTL zu sehen. Eine Wiederholung bereits gezeigter Folgen gibt es im Stream. Auf RTL+ gibt es alle Folgen von "Das Sommerhaus der Stars" - sowohl bereits länger ausgestrahlte wie auch neuere Folgen der TV-Show.

Wann läuft die nächste Folge (Folge 9) von "Das Sommerhaus der Stars" 2023?

Die diesjährige Ausgabe von "Das Sommerhaus der Stars" steuert allmählich auf die finale und somit besonders spannende Phase zu, weshalb RTL ab sofort nicht mehr wöchentlich, sondern zweimal pro Woche Folgen ausstrahlt. Die nächste Episode wird dennoch wie gewohnt am kommenden Dienstag, dem 7. November 2023, auf RTL ausgestrahlt.