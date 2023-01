"Die Toten vom Bodensee – Nemesis": Termin, Darsteller und Handlung des ZDF-Krimis

"Die Toten vom Bodensee – Nemesis" im ZDF dreht sich um einen mysteriösen Mord. Hier erfahren Sie alles über Termin, Darsteller, Handlung, Übertragung und Wiederholung.

Den TV-Ermittler Micha Oberländer erwartet im ZDF-Krimi "Die Toten vom Bodensee – Nemesis" zum einen eine neue Kollegin - und zum anderen ein neuer Mordfall. Der Tote gibt dem Duo dabei Rätsel auf.

Worum geht es in der Handlung genau? Wer sind die Darsteller? Und wann ist der Sendetermin? Hier bekommen Sie die Infos zu Folge 16 der Reihe "Die Toten vom Bodensee", die gemeinsam von ZDF und ORF produziert wird. Sie erfahren dabei auch alles zur Übertragung im TV oder Stream und zur Wiederholung.

Sendetermin: Wann läuft "Die Toten vom Bodensee – Nemesis" im ZDF?

"Die Toten vom Bodensee – Nemesis" läuft am Montag, 6. Februar 2023, im Free-TV im ZDF. Die Sendezeit ist 20.15 Uhr.

In der Mediathek sind ZDF-Krimis oft schon ein paar Tage früher zu sehen. So ist es auch bei diesem Film: Online ist die neue Folge von "Die Toten vom Bodensee" schon ab dem 30. Januar um 10 Uhr im Stream abrufbar.

Worum dreht sich die Handlung von "Die Toten vom Bodensee – Nemesis"?

Der deutsche Kommissar Micha Oberländer (Matthias Koeberlin) muss sich auf eine neue Kollegin einstellen. Bei den grenzübergreifenden Ermittlungen arbeitet er ab sofort mit der österreichischen Abteilungsinspektorin Luisa Hoffmann (Alina Fritsch) zusammen.

Die Handlung beim ersten Fall des Duos: In einem Wald am Bodensee liegt eine Leiche. In der Wohnung des Toten wird ein Foto der Familie von Professor Lambeck gefunden, der die Psychiatrische Klinik am Bodensee leitet - allen Personen auf dem Bild wurden die Augen ausgestochen.

Der Ermordete wollte sich wohl an der Familie rächen. Aber wofür? Die Familie behauptet auf jeden Fall, den Toten nicht gekannt zu haben - was die Ermittlungen für Micha Oberländer und Luisa Hoffmann nur erschwert. Noch komplizierter wird der Fall durch das Verschwinden des gehörlosen Mädchens Trischa, das wohl in Zusammenhang mit dem Mord steht.

"Die Toten vom Bodensee – Nemesis": Darsteller in der Besetzung

Nora Waldstätten gehörte in 15 Folgen als Kommissarin Hannah Zeiler fest zur Krimi-Reihe. Nach neun Folgen ist sie nun aber ausgestiegen. Für sie übernimmt Alina Fritsch als Ermittlerin Luisa Hoffmann.

Welcher Darsteller spielt welche Rolle? Hier finden Sie eine Übersicht über die Besetzung von "Die Toten vom Bodensee – Nemesis":

Rolle Darsteller / Darstellerin Micha Oberländer Matthias Koeberlin Luisa Hoffmann Alina Fritsch Thomas Komlatschek Hary Prinz Thomas Egger Stefan Pohl Susan Lambeck Jutta Fastian Hendrik Berger Martin Feifel Clara Lambeck Charlotte Lorenzen Professor Lambeck Heikko Deutschmann Theresa Trischer Neubauer Kea Krassau Ben König Simon Frühwirth Stella Berger Lili Wunderlich Miriam Thaler Martina Ebm Richard Rocco Mendig Konstantin Reichmuth

"Die Toten vom Bodensee – Nemesis" im ZDF: Übertragung im TV und Stream

Die TV-Übertragung von "Die Toten vom Bodensee – Nemesis" gibt es am 6. Februar ganz normal im ZDF. Wer die Folge schon ab dem 30. Januar lieber im Online-Stream sehen möchte, findet den Krimi auch in der Mediathek des ZDF.

Gibt es eine Wiederholung von "Die Toten vom Bodensee – Nemesis"?

Eine Wiederholung von "Die Toten vom Bodensee – Nemesis" im Fernsehen hat das ZDF nicht angekündigt. Die ganze Folge lässt sich aber auch nach der TV-Ausstrahlung noch als Stream in der Mediathek des Senders sehen.

"Die Toten vom Bodensee": Sendetermine und weitere Folgen

Weitere Sendetermine zu neuen Folgen nennt das ZDF bislang nicht. Am 27. Januar läuft zumindest eine Wiederholung des zehnten Falls "Fluch aus der Tiefe" im Fernsehen - allerdings ab 3.10 Uhr und damit mitten in der Nacht. (sge)