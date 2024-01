Dschungelcamp 2024: Sendetermine von Staffel 17

2024 läuft die 17. Staffel der Kult-Sendung Dschungelcamp bei RTL. Alle Informationen rund um die Sendetermine finden Sie hier.

Direkt in der Finalshow des Dschungelcamps 2023 hatten die Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen eine neue Staffel für 2024 angekündigt. Eigentlich kein Wunder, denn das Dschungelcamp erzielte 2023 sehr gute Quoten. Die Zuschauer und Zuschauerinnen dürfen sich also in diesem Jahr über neue Ausgaben der Sendung freuen, und auch die Anwärter für die nächste Dschungelkrone sind nicht weit. In der vergangenen Staffel konnte sich übrigens Djamila Rowe den Sieg sichern. Wann startete die neue Staffel, wer sind die Moderatoren und Kandidaten und wo wird für die nächste Staffel gedreht? Alle Informationen zur 17. Staffel vom Dschungelcamp finden Sie hier.

Beim Dschungelcamp setzen sich die Promis strengen Regeln aus. Es gibt tagsüber ein striktes Schlafverbot, für die Toilette gibt es nur Sägespäne und zum Essen lediglich Bohnen und Reis. Der Rest muss in Dschungelprüfungen erspielt werden. Kein Wunder also, dass die Show nur für zwei Wochen läuft. Wer das alles jedoch übersteht und am Ende bei den Zuschauern beliebt ist, auf den warten stolze 100.000 Euro Preisgeld.

Dschungelcamp 2024: Sendetermine

Eines war schon seit dem Ende des Dschungelcamps 2023 klar: Es würde eine neue Staffel im Jahr 2024 geben, denn das hatten die Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen in der Finalshow 2023 bekannt gegeben. Bald darauf stand auch der konkrete Starttermin der aktuellen Staffel fest: Am Freitag, dem 19. Januar 2024, startete die Sendung in eine neue Runde. Und die neue Staffel begann direkt mit einer XXL-Ausgabe, denn die erste Ausgabe des Dschungelcamps in 2024 dauerte satte 3 Stunden. Nach dem Auftakt warten laut RTL noch 18 weitere Sendetermine auf alle Fans des Dschungelcamps. Insgesamt gibt es beim Dschungelcamp 2024 19 reguläre Folgen inklusive Finale sowie eine Wiedersehensfolge und das sogenannte "Nachspiel".

Folge 1: Freitag, 19. Januar 2024, 20.15 Uhr

Folge 2: Samstag, 20. Januar 2024, 20.15 Uhr

Folge 3: Sonntag, 21. Januar 2024, 20.15 Uhr

Folge 4: Montag, 22. Januar 2024, 22.15 Uhr

Folge 5: Dienstag, 23. Januar 2024, 22.15 Uhr

Folge 6: Mittwoch, 24. Januar 2024, 22.15 Uhr

Folge 7: Donnerstag, 25. Januar 2024, 22.15 Uhr

Folge 8: Freitag, 26. Januar 2024, 22.15 Uhr

Folge 9: Samstag, 27. Januar 2024, 22.15 Uhr

Folge 10: Sonntag, 28. Januar 2024, 20.15 Uhr

Folge 11: Montag, 29. Januar 2024, 22.15 Uhr

Folge 12: Dienstag, 30. Januar 2024, 22.15 Uhr

Folge 13: Mittwoch, 31. Januar 2024, 22.15 Uhr

Folge 14: Donnerstag, 1. Februar 2024, 22.15 Uhr

Folge 15: Freitag, 2. Februar 2024, 22.15 Uhr

Folge 16: Samstag, 3. Februar 2024, 22.15 Uhr

Folge 17 ("Das Finale"): Sonntag, 4. Februar 2024, 22.15 Uhr

Folge 18 ("Das große Wiedersehen"): Montag, 5. Februar 2024, 20.15 Uhr

Folge 19 ("Das Nachspiel"): Sonntag, 18. Februar 2024, 20.15 Uhr

Dschungelcamp 2024: Übertragung live im TV und Stream

Laut Angaben von RTL werden alle Folgen des Dschungelcamps in gewohnter Manier im linearen TV übertragen. Die Zuschauer können es sich also vor den heimischen TV-Geräten bequem machen, wenn sie die Sendung mitverfolgen wollen. Der Sender überträgt zudem sein Programm auch online im Livestream. Das funktioniert über den Streaminganbieter RTL+.

Kandidaten beim Dschungelcamp 2024

Diese zwölf Dschungelcamp-Kandidaten wurden von RTL in die Wildnis geschickt:

Begleiter und Begleiterinnen: Wer nimmt wen mit ins Dschungelcamp 2024?

Niemand von den Kandidatinnen und Kandidaten muss allein nach Australien fliegen. Hier die Liste der hilfreichen Seelenstützen:

Anya Elsner wird von ihrem Vater Michel Elsner begleitet

wird von ihrem Vater Michel begleitet Leyla Lahouar hat ihren besten Freund, Lucas Brandstädter , als Begleitung dabei

, als Begleitung dabei Kim Virginia fliegt gemeinsam mit Leon Puppe , ihrem besten Freund

fliegt gemeinsam mit , ihrem besten Freund Cora Schumacher hat ebenfalls ihren besten Freund, Jörg Kunze , als Begleitung

hat ebenfalls ihren besten Freund, , als Begleitung Nik Hafmann, der Manager von Lucy Diakovska , leistet ihr seine Unterstützung

, leistet ihr seine Unterstützung Sarah Kern hat ihre Freundin Eva Sieve als Begleitung auf der Reise

hat ihre Freundin als Begleitung auf der Reise Twenty4Tim: Christine Kampmann , seine Mutter, begleitet ihn bei diesem Abenteuer

, seine Mutter, begleitet ihn bei diesem Abenteuer Fabio Knez wird von seiner Freundin Darya Strelnikova und seiner Schwester Ginannina Knez auf der Reise begleitet

wird von seiner Freundin und seiner Schwester auf der Reise begleitet Mike Heiter verlässt sich auf die Begleitung seines besten Freundes, Eugen Lopez

verlässt sich auf die Begleitung seines besten Freundes, David Odonkor erhält Unterstützung von seiner Partnerin Marilena Grabowski

erhält Unterstützung von seiner Partnerin Felix von Jascheroff fliegt gemeinsam mit seiner Freundin Sofie Winterberg

fliegt gemeinsam mit seiner Freundin Sofie Heinz Hoenig wird von seiner Ehefrau Annika Hoenig , zwei seiner Kinder und seiner Schwiegermutter Birgit Erfurt-Kärsten begleitet

Drehort vom Dschungelcamp 2024

In den letzten Jahren ging es für die Kandidaten und Kandidatinnen fast immer in den australischen Regenwald. Das ist auch in 2024 wieder der Fall. Am Drehort des deutschen Dschungelcamps wird übrigens auch die amerikanische und britische Version der Show gedreht.

Moderatoren der 17. Staffel vom Dschungelcamp 2024

Auch 2024 gibt es kein Comeback von Daniel Hartwich: Sonja Zietlow und Jan Köppen moderieren das Dschungelcamp erneut, wie RTL bereits vor der ersten Ausgabe mitgeteilt hatte. Und ergänzt: "Bei Risiken und Nebenwirkungen können sich alle IBES-Stars natürlich auf Busch-Legende Dr. Bob verlassen." (AZ)