"Dschungelcamp 2024": Wer ist raus in Folge 12?

In Folge 12 vom "Dschungelcamp 2024" muss wieder ein Kandidat das Camp verlassen. Die Entscheidung trifft dieses Mal jedoch nicht das Publikum.

In Folge 12 vom " Dschungelcamp 2024" gab es einen überraschenden Exit. Weder die Zuschauer wählten ihn aus dem Dschungel, noch wollte der Kandidat selbst gehen. Die Entscheidung kam einzig und alleine von RTL. Was ist passiert am 30. Januar 2024 und wer ist raus? Alle Infos zu Folge 12 lesen Sie hier.

"Dschungelcamp 2024": Wer ist raus am 30. Januar 2024?

Nachdem in Folge 11 die finale Entscheidung zwischen Felix und David fiel, musste am Ende David Odonkor gehen. In Folge 12 gab es keine Exit-Entscheidung für die Zuschauer. Die übernahm der Sender RTL und schmiss Heinz Hoenig aus dem Dschungelcamp. Das offizielle Statement des Senders lautet: „Das Dschungelcamp ist eine kräftezehrende Herausforderung für jeden. Fast zwei Wochen hat sich Heinz Hoenig ausgezeichnet geschlagen. Unser Ärzte-Team hat sich heute entschieden, ihn vorsorglich aus dem Camp zu nehmen. Heinz geht es gut, Details zu medizinischen Gründen geben wir aber keine.“

Der 72-Jährige musste also vorsorglich das Camp verlassen. Die Chance auf die Dschungelkrone hat er dadurch nicht mehr, aber er darf sich wieder auf seine Familie und natürlich auf mehr Komfort freuen.

"Dschungelcamp 2024": Wer ist raus?

So langsam neigt sich die Zeit im Dschungel dem Ende entgegen und die strengen Regeln im Camp gehen an die Substanz. Es gibt zum Beispiel nur wenig zu essen, die Wetterverhältnisse sind extrem und auch erholsamen Schlaf gibt es meist nicht. Diese Promis mussten den Dschungel bereits verlassen:

Heinz Hoenig (raus in Folge 12)

(raus in Folge 12) David Odonkor (raus in Folge 11)

(raus in Folge 11) Anya Elsner (raus in Folge 10)

(raus in Folge 10) Sarah Kern (raus in Folge 9)

(raus in Folge 9) Cora Schuhmacher (raus in Folge 3)

Diese Promis sind noch dabei: "Dschungelcamp 2024"

Nur noch wenige Tage müssen die Kandidaten und Kandidatinnen im Dschungel aushalten. Bereits am 4. Februar 2024 läuft das Finale und der Dschungelkönig oder die Dschungelkönigin darf sich über 100.000 Euro Preisgeld freuen. Diese Kandidaten sind noch im "Dschungelcamp 2024" dabei und haben weiterhin die Chance auf den Sieg:

Twenty4Tim (23, Influencer )

) Felix von Jascheroff (41, Schauspieler)

(41, Schauspieler) Leyla Lahouar (27, Ex-Bachelor-Kandidatin)

Kim Virginia Hartung (28, Reality-Sternchen)

(28, Reality-Sternchen) Lucy Diakovska (57, Sängerin)

(57, Sängerin) Mike Heiter (31, Reality-Star)

(31, Reality-Star) Fabio Knez (30, Reality-Star)

"Dschungelcamp 2024": Die Wiederholung von Folge 12

Wer die Ausstrahlung von Folge 12 gestern am 30. Januar 2024 verpasst hat, kann auf den Streamingdienst RTL+ zurückgreifen. Auch im Free-TV gibt es meist eine Wiederholung. Die läuft in der Regel in den frühen Morgenstunden des Folgetags auf RTL.

Wann läuft die nächste Folge von IBES?

Die nächste Folge läuft am Donnerstagabend, dem 31. Januar 2024 um 22.15 Uhr auf RTL. Von da an sind es nur noch wenige Tage bis zum Finale. Das läuft laut offiziellen Sendeterminen vom Dschungelcamp 2024 am 4. Februar 2024. Am Tag darauf gibt es noch ein großes Wiedersehen mit allen Kandidaten und Kandidtinnen. (lob)