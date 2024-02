Dschungelcamp 2024: Welche Kandidaten sind im Finale?

Das Finale im Dschungelcamp 2024 steht an. Wer ist raus und wer ist im Finale? Wir verraten es Ihnen und berichten, was sonst noch in Folge 16 passiert ist.

Das " Dschungelcamp 2024" geht allmählich dem Ende entgegen, und neun von zwölf Kandidaten mussten bereits das Camp verlassen. Am 3. Februar fand das Halbfinale statt, bei dem entschieden wurde, welche zwei Teilnehmer kurz vor dem Finale gehen mussten. Erfahren Sie hier, welche Ereignisse sich im Halbfinale abgespielt haben und wer vor dem Finale das Camp verlassen musste – alle Infos zur 16. Folge.

"Dschungelcamp 2024" gestern: Wer musste im Halbfinale gehen?

Am Samstagabend waren nur noch fünf Bewohner im Camp: Fabio Knez, Lucy Diakovska, Twenty4Tim, Leyla Lahouar und Mike Heiter. Allerdings werden nur drei von ihnen letztendlich im Finale antreten. Die Zuschauer mussten gestern Abend noch zwei der fünf Prominenten aus dem Camp wählen, da RTL am Freitag auf einen Rauswurf verzichtete. Als Folge davon mussten einen Tag später gleich zwei Prominente den australischen Busch verlassen.

Die Dschungelprüfung in Folge 16 mit dem Namen "Creek der Sterne" stellte die verbliebenen fünf Bewohner vor eine stürmische Herausforderung. Auf einer Art XXL-Waschstraße mussten sie sich gegen Wassermassen, Windmaschinen und von RTL-Mitarbeitern auf sie abgefeuerte Gymnastikbälle behaupten. Das Ziel war es, riesige Schaumstoff-Sterne auf erreichten Positionen festzuhalten. Dies gelang allen Teilnehmern, was sogar Lob von Sonja Zietlow einbrachte: "Muss man ja auch mal sagen: Wenn was gut war, war was gut."

Später gab es noch in Bezug auf romantische Momente einiges zu berichten: Leyla und Mike kuschelten gemeinsam in einer Hängematte, jedoch zerstörte Lucy das junge Glück. Mike, in seiner Funktion als Teamchef, wurde beauftragt, Holz für das Lagerfeuer zu holen. Unter Protest erledigte er grummelnd seine Aufgabe. Später beendete Mike die Romanze mit Leyla in der Show, bevor sie überhaupt richtig begonnen hatte. Diese Entscheidung kostete ihn später womöglich seinen Finalplatz, als er zusammen mit Fabio von den Zuschauern aus der Show gewählt wurde.

Damit haben sie knapp das Finale verpasst und schließen sich Anya Elsner, Sarah Kern, David Odonkor, Kim Virginia und Felix von Jascheroff im Luxushotel an. Dort verweilen auch Cora Schumacher und Heinz Hoenig, die das Dschungelcamp aus gesundheitlichen Gründen abgebrochen hatten. Die drei Finalisten stehen somit fest: Lucy Diakovska, Leyla Lahouar und Twenty4Tim.

"Dschungelcamp 2024": Wer ist bisher raus?

Dadurch, dass am Vortag niemand gehen musste, traf es im Halbfinale direkt zwei Kandidaten. Neben Mike Heiter musste Mitfavorit Fabio Knez das Camp verlassen. Wer neben den beiden bereits ebenfalls das Dschungelcamp verlassen musste, sehen Sie hier:

Mike Heiter (raus in Folge 16)

(raus in Folge 16) Fabio Knez (raus in Folge 16)

(raus in Folge 16) Kim Virgina (raus in Folge 14)

(raus in Folge 14) Felix von Jascheroff (raus in Folge 13)

(raus in Folge 13) Heinz Hoenig (raus in Folge 12)

(raus in Folge 12) David Odonkor (raus in Folge 11)

(raus in Folge 11) Anya Elsner (raus in Folge 10)

(raus in Folge 10) Sarah Kern (raus in Folge 9)

(raus in Folge 9) Cora Schuhmacher (raus in Folge 3)

Diese Promis sind im Finale beim "Dschungelcamp 2024"

Nur noch eine Folge Dschungelcamp, dann ist nach dem Finale die Show auch schon wieder vorbei dieses Jahr. Damit entscheidet sich bald für die verbliebenen Kandidaten im "Dschungelcamp 2024", wer die Krone als neuer König oder Königin des australischen Dschungels aufgesetzt bekommt. Diese drei Teilnehmer sind noch dabei:

Twenty4Tim (23, Influencer )

) Leyla Lahouar (27, Ex-Bachelor-Kandidatin)

Lucy Diakovska (57, Sängerin)

Gibt es eine Wiederholung vom "Dschungelcamp 2024"?

Falls Sie die 16. Folge des "Dschungelcamp 2024" verpasst haben, kann diese in der Wiederholung angesehen werden. Das geht entweder über den Streamingdienst RTL+, welcher die einzelnen Folgen nach Ausstrahlung zur Verfügung stellt oder im Free-TV. Dort gibt es meistens eine Wiederholung, die allerdings nur in den frühen Morgenstunden des Folgetags auf RTL ausgestrahlt wird.

Wann läuft die nächste Folge von IBES?

Die nächste Sendetermin und das damit anstehende Finale des "Dschungelcamps 2024" läuft bereits am heutigen Sonntag, den 4. Februar 2024. Die Übertragung von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" erfolgt wie gewohnt durch den Sender RTL.

Drehort vom Dschungelcamp 2024

Abgesehen von ein paar Ausnahmen durch Covid-19 , ging es für die Kandidaten und Kandidatinnen fast immer in den australischen Regenwald (und kein Studio), was auch 2024 wieder der Fall ist. Am Drehort des deutschen Dschungelcamps wird übrigens auch die amerikanische und britische Version der Show gedreht.