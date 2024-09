DSDS 2024: Kandidaten und ihre Lieder in Folge 1

„Deutschland sucht den Superstar“ startet am 18. September mit der bereits 21. Staffel. Insgesamt sind für die neue Staffel 15 Sendetermine, inklusive dem Live-Fianle, geplant. Wie jedes Jahr müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer verschiedene Stufen durchlaufen, um am Ende zum Superstar zu werden. Der Gewinnerin oder dem Gewinner winkt dann nicht nur eine Geldprämie, sondern auch ein Plattenvertrag. Der erste Schritt zum Sieg sind wie gewohnt die Castings. Ab 16 kann sich hierfür jeder bewerben und vor der Jury einen vorbereiteten Song performen. Ist die Jury vom Auftritt überzeugt, geht es weiter in die Recalls. Dort müssen die Sängerinnen und Sänger einzeln und in Gruppen erneut auftreten und für sie ausgesuchte Lieder vortragen. Nach dieser Etappe geht es für die übrigen Personen in die Live-Shows. Hier gibt die Jury zwar noch Feedback zu den Auftritten, die Entscheidungsmacht liegt jetzt aber beim Publikum, sodass Deutschland am Ende den Superstar wählt.

Beurteilt werden die Kandidatinnen und Kandidaten dieses Jahr von DSDS-Urgestein Dieter Bohlen, Sänger Pietro Lombardi, Schlagersängerin Beatrice Egli und Rapperin Loredana.

Wer tritt in der ersten Folge am 18. September auf? Welche Songs werden performt? Das verraten wir Ihnen hier.

DSDS Castings 2024: Kandidaten und Lieder in Folge 1

Elf Kandidatinnen und Kandidaten hat RTL im Voraus fürdie erste Casting-Folge von DSDS 2024 angekündigt. Es herrscht eine bunte Mischung aus allen Altergruppen und Persönlichkeiten. Dies sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Folge 1:

Nissim Mizrahi (61) aus Hamburg

Nissim ist nicht nur Barbesitzer und Vater, er begeistert als Sänger auch bis zu 50.000 Follower auf TikTok. Sein Interesse an der Musik entwickelte der Hamburger schon in seiner Kindheit. Bereits mit 15 Jahren bringt er seine erste Platte raus und das zusammen mit der Musiklegende Udo Lindenberg. Nun hat ihn seine Tochter für DSDS angemeldet und er will im Casting mit „Walking By Myself” von Gary Moore und “How Am I Supposed To Live Without You” von Michael Bolton überzeugen.

Lisa Klimm (32) aus Bischofsheim

Lisa sagt RTL gegenüber: „Ich kann mit meiner Stimme viele Menschen zur Gänsehaut bringen“. Ob sie mit dieser Selbsteinschätzung recht hat, wird sich zeigen. Klar ist aber, die 32-jährige ist das Rampenlicht gewohnt, da sie in ihrer Freizeit als Cheerleaderin auftritt. Im DSDS-Casting performt sie „Turn My Swag On” von Soulja Boy.

Leonardo Davi Abdon Custódio (27) aus Wien

Geboren wurde Leonardo in Rio de Janeiro, 2015 zog er nach Wien, wo er seither lebt. Jetzt möchte der Brasilianer mit amerikanisch-inspirierter Popmusik durchstarten. Dies wagt er im Casting bei DSDS mit “Mercy” von Shawn Mendes.

Donika Hoxha (22) aus Zolling

Donika hat vor vier Jahren schon einmal an DSDS teilgenommen. Damals ist sie aber frühzeitig aus dem Wettbewerb ausgestiegen. Juror Dieter Bohlen sagte über sie nur, dass sie faul und undiszipliniert sei. Jetzt kommt die 22-Jährige mit einer professionellen Einstellung zurück und will sich vor der Jury mit „Ich hass dich“ von Nina Chuba & Chapo102 und „Diamonds“ von Rihanna beweisen.

Florian Rateuke (26) aus Berlin

Florian geht mit Ehrgeiz und einer festen Vorstellung vom Sieg zu DSDS. Er selbst meint zu wissen, dass es geschehen wird, da er Hellseher ist. Er glaubt außerdem das Komplettpaket zu sein, da er nicht nur singen, sondern auch tanzen kann. Den Versuch wagt er mit dem Song “Icecream” von twenty4tim.

Daniela Zadoin (19) aus Magdeburg

Neben dem Singen hat Daniela eine Leidenschaft für das Klavierspielen. Sie hatte bereits mehrere Auftritte auf Stadtfesten und konnte mit ihrer kraftvollen Stimme überzeugen. Bereits seit sie ein Kind war, liebt die 19-Jährige es, russische Volkslieder zu singen. Nun will sie die Juroren im DSDS Casting mit „Ja“ von Silbermond überzeugen.

Metin Köse (26) aus Uhldingen-Mühlhofen

Mit viel Selbstbewusstsein geht Metin in die DSDS Castings 2024. Er sagt RTL gegenüber, dass er hart sei und einen Schaden habe. Er erhofft sich, bei seinem Auftritt vor allem von Juror Pietro Lombardi Unterstützung zu bekommen. Der 26-Jährige behauptet auch, dass Apache 207 seinen Style kopiert habe. Deshalb will Metin es mit „Breaking Your Heart“ von Apache 207 in die nächste Runde schaffen.

Luca Montante (23) aus Hofheim am Taunus

Luca ist hauptberuflich Mechatroniker in einem Familienunternehmen, hat aber den Wunsch als Sänger durchzustarten. Dafür hat er sich schon des Öfteren bei DSDS beworben und versuchte sogar Juror Dieter Bohlen über Instagram zu erreichen. Seine Hartnäckigkeit hat sich nun ausgezahlt, 2024 ist er bei den DSDS Castings dabei. Mit im Gepäck hat er den Song “Another Love” von Tom Odell.

Layal Sarrad (38) aus Stuhr

Layal ist professionelle Visagistin und Mutter von drei Kindern. Neben dem Berufs- und Familienalltag ist die Musik ihre große Leidenschaft. Vor allem vom Schlager ist die 38-Jährige begeistert und möchte auch damit die Jury, vor allem Schlagersängerin Beatrice Egli, mitreißen. Vorbereitet hat sie zweimal „Ich liebe das Leben” - einmal von Vicky Leandros und einmal von Andrea Berg.

Ilonka Weber (61) aus Sankt Wendel

Ilonka ist aktuell Frührentnerin und war vorher Erzieherin. Sie verbringt ihre Zeit nun gerne in der Natur und fährt Fahrrad. Außerdem hat sie eine Leidenschaft für die Musik. Erfahrung mit Instrumenten wie der Blockflöte und dem klassischen Klavier hat die 61-Jährige bereits. Zudem war sie im Saarland Teil eines Lehrer- und Kammerchors und hat schon in Musicals mitgespielt. Mit ihren musikalischen Voraussetzungen geht sie nun zum DSDS Casting und präsentiert “Zombie” von The Cranberries.

Adrian Barein (37) aus Duisburg

Adrian ist alleinerziehender Vater von zwei Kindern und Vollzeit-Altenpfleger. Er spielt gerne Gitarre, was er vor seinen Fans im Altenheim gerne zur Schau stellt. Zu DSDS wollte der 37-Jährige schon immer mal, sagt er RTL gegenüber. Sein Talent will er dort mit “Der Weg” von Herbert Grönemeyer zeigen.

Wenn Sie die Kandidatinnen und Kandidaten in Folge 1 von DSDS sehen wollen, müssen Sie nur am 18. September 2024, zur Primetime um 20.15 Uhr, den Sender RTL einschalten. Dort findet die Übertragung im linearen Fernsehen statt. Sollten Sie keine Zeit haben oder die Sendung verpassen, sind alle Folgen auf der sendereigenen Streamingplattform RTL+ abrufbar.