Dünentod - Ein Nordsee-Krimi: Sendetermine, Übertragung und alle Infos

"Dünentod – Ein Nordsee-Krimi" läuft bei RTL. Alle Infos zu den beiden Fernsehfilmen wie Übertragung im TV und Stream, Sendetermine und Besetzung - hier.

Unter "Dünentod - Ein Nordseekrimi" präsentiert RTL zwei Fernsehfilme nach Romanvorlagen von Sven Koch. Spielort in beiden Fällen ist, wie der Name vermuten lässt, die Nordseeküste Deutschlands. Im Mittelpunkt stehen der Mordermittler Tjark Wolf und die Polizistin Femke Folkmer.

Die ursprünglich veröffentlichten Sendetermine wurden geändert. Wann "Dünentod - Ein Nordseekrimi" nun tatsächlich im TV läuft, welcher Sender die beiden Fernsehkrimis überträgt und welche Schauspieler im Cast sind - diese und weitere Fragen beantworten wir.

"Dünentod – Ein Nordsee-Krimi": Das sind die Sendetermine

Der erste Nordsee-Krimi ("Das Grab am Strand") lief am 31.01.23. Der zweite Nordsee-Krimi ("Tödliche Falle") läuft genau eine Woche später, am 07.02.23. In beiden Fällen kommt der Film zur Prime-Time im Fernsehen: 20.15 Uhr.

" Dünentod - Ein Nordsee-Krimi: Das Grab am Strand" - Dienstag, 31. Januar 2023, 20.15 Uhr

- Ein Nordsee-Krimi: Das Grab am Strand" - Dienstag, 31. Januar 2023, 20.15 Uhr " Dünentod - Ein Nordsee-Krimi: Tödliche Falle" - Dienstag, 7. Februar 2023, 20.15 Uhr

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Handlung von "Dünentod – Ein Nordsee-Krimi": Worum geht es in den Filmen?

Im ersten Film "Das Grab am Strand", der auf dem Roman "Dünengrab" basiert, führt uns die Geschichte zu einem fiktiven Ort an der friesischen Küste. Dort verschwindet eine junge Frau nach einer Party, Polizistin Folkmer vermutet jedoch mehr als einen Vermisstenfall und stellt Nachforschungen an. Gemeinsam mit Kriminalpolizist Wolf von der Kripo Wilhelmshaven findet sie allerdings zunächst den Ablageort eines Serienmörders. Der zweite Film "Tödliche Falle" spielt an einem realen Ort: Wilhelmshaven. Wie im Roman "Dünentod" wird ein Kollege von Wolf und Folkmer bei einem Einsatz im Drogenmilieu lebensgefährlich verletzt. Die beiden Polizisten wollen den Fall so schnell wie möglich aufklären und stoßen dabei auf ein viel größeres Verbrechen.

Wer sind die Schauspieler im Cast von "Dünentod – Ein Nordsee-Krimi"?

Bei den Schauspielerinnen und Schauspielern im Cast von "Dünentod - Ein Nordsee-Krimi" muss man zwischen dem ersten und zweiten Film unterscheiden, wobei natürlich auch einige Darsteller in beiden Verfilmungen auftauchen.

Das ist der Cast von "Dünentod - Ein Nordsee-Krimi" im Überblick:

Rolle Besetzung Film Tjark Wolf Hendrik Duryn 1 und 2 Femke Folkmer Pia-Micaela Barucki 1 und 2 Ceylan Özer Yasemin Cetinkaya 1 und 2 Hauke Berndsten Florian Panzner 1 und 2 Dr. Fee Van der Burg Ina Paule Klink 1 und 2 Torsten Nibbe Rainer Reiners 1 Ruven Stöver Bernd-Christian Althoff 1 Fokko Broer David Bredin 1 Vicki Rickmers Amelie Hennig 1 Maxim Ferner Leonard Kunz 2 Ingeborg Ferner Gitta Schweighöfer 2 Herbert Ferner Ulrich Simontowitz 2 Bote Nicolas F. Türksever 2

Wo wird "Dünentod – Ein Nordsee-Krimi" im TV und Stream übertragen?

"Dünentod - Ein Nordsee-Krimi" wird auf dem Fernsehsender RTL übertragen. Normalerweise kann man die Filme und Sendungen von RTL auch auf der sendereigenen Streamingplattform RTL+ verfolgen. Das dürfte auch für "Dünentod - Ein Nordsee-Krimi" gelten. Allerdings ist dazu ein Abonnement nötig, das mindestens 4,99 Euro pro Monat kostet.

Gibt es eine Wiederholung von "Dünentod – Ein Nordsee-Krimi"?

Wie auch beim Streaming von "Dünentod – Ein Nordsee-Krimi" kann man sich auch bei der Wiederholung auf RTL+ verlassen, der Mediathek von RTL. Zu einer Wiederholung im linearen TV gibt es bisher noch keinerlei Informationen. (AZ)